تتويج السوري فضل عبد الغني بالجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان

أُعلن الأحد عن حصول مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني على الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان للعام 2023.

وتسلم عبد الغني الجائزة من السفيرة برجيب كرومي بالنيابة عن الحكومتين الفرنسية والألمانية، وذلك على هامش اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

وتهدف الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون لتكريم الأفراد والمنظمات الذين قدموا مساهمة بارزة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في بلادهم وعلى المستوى الدولي.

وعادة ما يتم ترشيح المرشحين من قبل البعثات الدبلوماسية الألمانية والفرنسية في جميع أنحاء العالم، ويتم اختيار القرار النهائي من قبل لجنة خاصة.

وقال عبد الغني إن هذه الجائزة "ترمز إلى أكثر من مجرد تقدير. إنها تؤكد على أولوية الاهتمام بحقوق الإنسان، والتي أتمنى أن تكون متساوية في جميع البلدان والنزاعات، بغض النظر عن الأجندة السياسية".

يذكر أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تأسست مع بدايات الثورة السورية في مارس/آذار 2011.

وعندما بدأ سقوط القتلى واعتقال مئات المواطنين، بدأت هذه الشبكة في توثيق بيانات الضحايا والمختفين قسريا.

وعلى مدى 13 عاما ظلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مصدرا أساسيا للعديد من هيئات الأمم المتحدة مثل لجنة التحقيق الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وآلية التحقيق المستقلة، واليونيسيف، ومحكمة العدل الدولية، إلى جانب المحاكم الأوروبية.