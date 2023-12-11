الفلبين تستدعي السفير الصيني بسبب "تحرك عدواني"

أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية -اليوم الاثنين- أنها استدعت السفير الصيني في مانيلا احتجاجا على ما سمتها التحركات "العدوانية" التي قامت بها الصين ضد السفن الفلبينية.

وأفادت المتحدثة باسم الوزارة تيريسيتا دازا، في مؤتمر صحفي، بأن الفلبين قامت بتقديم احتجاج دبلوماسي للصين بسبب استخدام سفن خفر السواحل الصينية مدافع المياه ضد قوارب فلبينية.

وكشفت مقاطع فيديو -نشرها خفر السواحل الفلبيني- سفينة صينية ترش بخراطيم المياه قوارب فلبينية، ثم حدث تصادم بين القوارب الفلبينية والصينية، واتهمت كل من الدولتين بعضهما بشكل متبادل في هذا السياق.

وتعتبر المواجهات في منطقتي سكاربورو شول وسيكند توماس شول الأكثر حدة منذ سنوات بين السفن الفلبينية والصينية، وذلك في سياق جهود كلتا الدولتين لتأكيد مطالبهما في المنطقة البحرية.

China: Philippine side disregarded international regulations, warnings

At 6:39 a.m. on Sunday, Unaiza May 1, a Philippine vessel, disregarded repeated warnings by the Chinese side in violation of the Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea and… pic.twitter.com/JhKFX0fSHO — Zhang Heqing (@zhang_heqing) December 11, 2023

وصرح جوناثان مالايا المتحدث باسم مجلس الأمن الوطني في مانيلا -اليوم- بأن السلوك "العدواني" الذي اتخذته الصين ضد السفن الفلبينية في بحر جنوب الصين يشكل "تصعيدا خطيرا" من قبل عناصر تابعة لبكين.

وأشار المتحدث الفلبيني إلى أن ادعاءات الصين بأن الولايات المتحدة تحرّك بلاده للتحريض لا أساس لها من الصحة.

يذكر أن بكين تطالب بالسيادة على معظم بحر جنوب الصين، بما في ذلك المياه والجزر القريبة من سواحل جيرانها، وقد تجاهلت قرارا صادرًا عن المحكمة الدولية اعتبر أن مطالبها لا تستند إلى أسس قانونية.