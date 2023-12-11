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الفلبين تستدعي السفير الصيني بسبب "تحرك عدواني"

السفينة الصينية التي رشت القوارب الفلبينية بخراطيم المياه في عرض بحر جنوب الصين (الفرنسية)
11/12/2023

أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية -اليوم الاثنين- أنها استدعت السفير الصيني في مانيلا احتجاجا على ما سمتها التحركات "العدوانية" التي قامت بها الصين ضد السفن الفلبينية.

وأفادت المتحدثة باسم الوزارة تيريسيتا دازا، في مؤتمر صحفي، بأن الفلبين قامت بتقديم احتجاج دبلوماسي للصين بسبب استخدام سفن خفر السواحل الصينية مدافع المياه ضد قوارب فلبينية.

وكشفت مقاطع فيديو -نشرها خفر السواحل الفلبيني- سفينة صينية ترش بخراطيم المياه قوارب فلبينية، ثم حدث تصادم بين القوارب الفلبينية والصينية، واتهمت كل من الدولتين بعضهما بشكل متبادل في هذا السياق.

وتعتبر المواجهات في منطقتي سكاربورو شول وسيكند توماس شول الأكثر حدة منذ سنوات بين السفن الفلبينية والصينية، وذلك في سياق جهود كلتا الدولتين لتأكيد مطالبهما في المنطقة البحرية.

وصرح جوناثان مالايا المتحدث باسم مجلس الأمن الوطني في مانيلا -اليوم- بأن السلوك "العدواني" الذي اتخذته الصين ضد السفن الفلبينية في بحر جنوب الصين يشكل "تصعيدا خطيرا" من قبل عناصر تابعة لبكين.

وأشار المتحدث الفلبيني إلى أن ادعاءات الصين بأن الولايات المتحدة تحرّك بلاده للتحريض لا أساس لها من الصحة.

يذكر أن بكين تطالب بالسيادة على معظم بحر جنوب الصين، بما في ذلك المياه والجزر القريبة من سواحل جيرانها، وقد تجاهلت قرارا صادرًا عن المحكمة الدولية اعتبر أن مطالبها لا تستند إلى أسس قانونية.

المصدر : وكالات