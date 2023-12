الإضراب_الشامل.. وسم يتصدر قائمة الترند في الدول العربية دعما لغزة

تصدر وسم #الإضراب_الشامل باللغتين العربية والإنجليزية قائمة الترند في عدة دول عربية مثل الأردن ولبنان وقطر ومصر، تزامنا مع دخول الإضراب شامل العديد من الدول العربية بعد دعوات أطلقها نشطاء للمشاركة في إضراب عام اليوم الاثنين تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتضامنا مع أهالي غزة المحاصرين، والذين يتعرضون لعدوان وحرب إبادة إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومن خلال الوسم شارك جمهور منصات التواصل مقاطع فيديو تظهر إغلاق محال تجارية، ومدارس وبعض المؤسسات الأهلية في دولهم، وعم الإضراب العديد من المناطق الفلسطينية مثل الخليل والقدس.

This is how the streets of Hebron, the occupied West Bank, look today amid calls for a global one-day strike in protest of the ongoing Israeli genocide campaign in Gaza.#StrikeForGaza pic.twitter.com/YV4ld2M2a7

