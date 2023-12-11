اعتراض صواريخ استهدفت كييف وموسكو تكشف "شبكة عملاء"

أعلن الجيش الأوكراني -فجر اليوم الاثنين- اعتراض 8 صواريخ روسية استهدفت العاصمة كييف، وتم التبليغ عن حدوث إصابات وفقا للسلطات المحلية، في حين أعلنت موسكو كشف أنشطة واسعة النطاق "لشبكة عملاء تابعة للأجهزة الأمنية الأوكرانية".

وقالت القوات الجوية الأوكرانية عبر "تليغرام" إنه "وفقا للمعلومات الأولية، شنت روسيا هجوما صاروخيا على منطقة كييف، وقد تم اعتراض 8 أهداف جوية من قبل الدفاع الجوي كانت تتحرك باتجاه العاصمة في مسار باليستي".

من جهته، أوضح رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرهي بوبكو، عبر تليغرام، أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت هدفين للعدو"، وأشار أيضا إلى أن روسيا شنت هجوما على كييف بواسطة صواريخ.

وأفادت الإدارة العسكرية في كييف عبر تليغرام بأن شظايا من الصواريخ سقطت في منطقة دارنيتسكي جنوب شرق العاصمة، وأضافت أن فرق الإسعاف قدمت العلاج لـ4 من السكان، حيث أصيب أحدهم بشظية.

بدوره، قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تليغرام إن "شظية صاروخ ألحقت أضرارا بمبنى قيد الإنشاء في منطقة دارنيتسكي"، مما أدى إلى نشوب حريق تم إخماده بسرعة.

وأضاف كليتشكو بأن رجلا وامرأة تعرضا لإصابات ناتجة عن شظايا في منطقة دارنيتسكي في جنوب شرق المدينة. وأشار إلى أن خدمات الطوارئ انتشرت في منطقتين أخريين في المدينة.

شبكة عملاء

وفي المعسكر المقابل، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، عن نجاحه في إحباط أنشطة واسعة النطاق لما سماها شبكة عملاء تابعة للأجهزة الأمنية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم، وذلك خلال العام الحالي.

ووفقا للبيان، تم إفشال 14 عملا تخريبيا، شملت محاولات تفجير 6 أقسام لخطوط السكك الحديدية، وهدم منشأتين لتوزيع الغاز، واستهداف 3 محطات فرعية للطاقة الكهربائية، وتفكيك 3 سيارات.

وتم الكشف عن 15 مخبأ أعدها جهاز الاستخبارات الأوكراني، وضُبِطَت 37 عبوة ناسفة وأكثر من 200 كيلوغرام من المتفجرات. كما تمت محاكمة 10 أشخاص بتهمة التحضير لأعمال تخريب.

إفشال محاولات

في السياق نفسه، أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الشرق" الروسية، ألكسندر غوردييف، بأن القوات الروسية "نجحت بدعم مدفعي، في إفشال 3 محاولات لتناوب لواء المشاة الميكانيكي رقم 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق زولوتايا نيفا ونوفودونتسكي".

وعلى محور جنوب دونيتسك أيضا، قامت مدفعية وحدات مجموعة قوات "الشرق" بقصف نقاط انتشار مؤقتة لنفس اللواء الأوكراني في منطقة أوروزهايني، وكذلك تجمعات بشرية ومعدات للواء الجوي رقم 79 التابع في نوفوميخيلوفكا.

كما نفذت الطائرات العملياتية التكتيكية ضربات على مواقع تمركز القوات الأوكرانية في منطقة باراسكوفيفكا.