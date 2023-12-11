يهود أميركيون يوقعون على قذائف تستهدف غزة

كتبت مجموعة من اليهود الأميركيين رسائل على قذائف تستهدف قطاع غزة خلال زيارتهم موقعا عسكريا إسرائيليا في منطقة متاخمة للقطاع.

وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء إنها رصدت زيارة الأميركيين وهم يرتدون زيا مدنيا لموقع ناحل عوز العسكري حيث تتجمع وحدات من المدفعية الإسرائيلية التي تقصف غزة.

وكتب أفراد المجموعة عبارات على قذائف المدفعية، بعضها يحرض على قصف غزة، وأخرى تستخف بأرواح المدنيين الفلسطينيين.

وفي حديث مع الأناضول، قال أحد أفراد المجموعة -رافضا الكشف عن هويته- إنهم يهود جاؤوا من الولايات المتحدة لزيارة إسرائيل.

وأضاف أنه كتب اسم منطقته بالولايات المتحدة على إحدى القذائف، في حين كتب آخر "مع وافر تحياتنا" على قذيفة أخرى.

ويشن الجيش الإسرائيلي لليوم الـ66 حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء الاثنين، 18 ألفا و205 شهداء، جلهم من النساء والأطفال، إضافة إلى 49 ألفا و645 جريحا، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.