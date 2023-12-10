نتنياهو يبلغ بوتين استياءه من مواقف روسيا في الأمم المتحدة

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استياءه من "المواقف الروسية المناهضة لإسرائيل" في الأمم المتحدة.

وذكر بيان إسرائيلي أن نتنياهو تحدث هاتفيا مع بوتين -اليوم الأحد- وأبدى استياءه من "المواقف المناهضة لإسرائيل" التي اتخذها مبعوثون لموسكو إلى الأمم المتحدة، في إشارة إلى تأييد روسيا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن هدنة في قطاع غزة ، وهو القرار الذي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده أول أمس الجمعة.

وجاء في البيان الإسرائيلي أن نتنياهو عبّر في حديثه مع بوتين عن "رفضه الشديد" لتعاون روسيا الخطير مع إيران".

على الجانب الروسي، ذكر بيان للكرملين اليوم أن بوتين ناقش مع نتنياهو "الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، وأكد موقفه المبدئي المتمثل في عدم قبول وإدانة الإرهاب بأشكاله كافة". مضيفا أنه "تمت الإشارة إلى أهمية ضمان ألا تؤدي مكافحة التهديدات الإرهابية إلى عواقب وخيمة على السكان المدنيين".

وحسب بيان الكرملين "أُعرب عن الاهتمام المشترك بمواصلة التفاعل بشأن قضايا إجلاء المواطنين الروس وأفراد أسرهم، وكذلك إطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين في غزة. واتُفق على مواصلة الاتصالات".