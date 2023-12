مظاهرات للتضامن مع غزة بتركيا والمغرب وتونس والألمان يطالبون بوقف تسليح إسرائيل

تواصلت مظاهرات التضامن مع الشعب الفلسطيني للأسبوع الثامن على التوالي في مدن عدة بأرجاء العالم، إذ طالب متظاهرون في ألمانيا بالكف عن إمداد إسرائيل بالأسلحة، في حين دعا آلاف المغاربة إلى قطع العلاقات مع تل أبيب.

وشارك قرابة 2500 شخص -وفق تقديرات الشرطة- في مظاهرة خرجت في العاصمة الألمانية برلين اليوم الأحد تحت شعار "التضامن مع فلسطين.. لا أسلحة للإبادة"، مطالبين بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين، ورددوا هتافات من بينها "ألمانيا تموّل، إسرائيل تقصف"، و"عاشت عاشت فلسطين"، و"وسائل الإعلام الألمانية تكذب، لا تنخدعوا".

Am 10.12., dem Tag der internationalen Menschenrechte protestieren tausende Menschen in Berlin für ein Ende des Bombardements Gaza, dem Stopp der Waffenlieferungen an Israel und fordern Solidarität mit Palästina.#FreePalestine #CEASEFIRE_NOW #b1012 pic.twitter.com/Vjiym4cOuq

— redmediakollektiv (@redmedia21) December 10, 2023