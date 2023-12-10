صحيفة قبرصية تتحدث عن اعتقال إيرانييْن يخططان لهجوم على إسرائيليين

ذكرت صحيفة قبرصية -اليوم الأحد- أن السلطات ألقت القبض على إيرانيين اثنين في قبرص لاستجوابهما حول مخطط مزعوم لشن هجمات على مواطنين إسرائيليين يعيشون في هذا البلد.

وقالت صحيفة "كاثيميريني سايبروش" القبرصية، دون ذكر مصادر، إن من المعتقد أن الشخصين كانا في المراحل الأولى لجمع معلومات مخابراتية عن أهداف إسرائيلية محتملة.

وأضافت الصحيفة أن الإيرانيين لاجئان سياسيان وعلى اتصال بشخص مرتبط بالحرس الثوري الإيراني.

ورفض مسؤول قبرصي كبير التعليق مشيرا إلى السياسة الخاصة بقضايا الأمن القومي.

ولم يتسن لوكالة رويترز التحقق من التفاصيل الواردة في تقرير الصحيفة.

وتقع قبرص على بعد 40 دقيقة فقط بالطائرة من إسرائيل، وهي وجهة شهيرة لقضاء العطلات والاستثمار لآلاف الإسرائيليين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في يونيو/حزيران الماضي إنه جرى إحباط هجوم إيراني على أهداف إسرائيلية في قبرص.

ونفت طهران أن تكون وراء أي مؤامرة مزعومة لمهاجمة إسرائيليين في قبرص.