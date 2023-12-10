غارات واشتباكات وكمائن بغزة وإسرائيل تحصي خسائرها

كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته في اليوم الـ65 من عدوانه على قطاع غزة، وأكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) نصب كمائن لمجموعتين من القوات الخاصة الإسرائيلية، في حين اعترفت إسرائيل بمزيد من القتلى في صفوف جنودها خلال الساعات الماضية في معارك غزة.

وشنت إسرائيل صباح اليوم الأحد غارات متزامنة على مناطق البريج والنصيرات والمغازي والزوايدة (وسط قطاع غزة)، كما أغارت على حيي التفاح والشجاعية (شرق مدينة غزة) وعلى عدة مناطق في شمال القطاع.

وقال مراسل الجزيرة إن عشرات الشهداء والجرحى سقطوا في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وأفاد بسقوط 7 شهداء في منطقة البريج و3 بمخيم النصيرات، فضلا عن عدد من المصابين جراء الغارات، وأكد مصدر طبي للجزيرة أن 45 شهيدا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة منذ مساء أمس السبت، بسبب القصف الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة أن عدد الشهداء في القطاع ارتفع إلى 17 ألفا و700 منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، في حين تجاوز عدد الجرحى 48 ألفا.

كمائن القسام

وأعلنت كتائب عز الدين القسام عن استهداف 6 آليات إسرائيلية وجرافة عسكرية غرب جباليا، وأكدت أن عناصرها أجهزوا على 10 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة الفالوجا شمالي القطاع.

وقالت الكتائب إن مقاوميها قاموا بتفخيخ ونسف مدرسة تحصن بها عشرات من جنود الاحتلال شرق حي الزيتون، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وذكرت أن مقاوميها دمروا ناقلة جند إسرائيلية بعبوة شواظ، واشتعلت النيران فيها شمال مدينة خان يونس، كما قصفوا بشكل متكرر تجمعات للقوات الإسرائيلية المتوغلة في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون.

وأعلنت كتائب القسام قصف كيبوتس ماغين وقاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية، واستهداف غرف القيادة الإسرائيلية في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل.

وقال مصدر قيادي في كتائب القسام إن المقاومين أوقعوا قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين في حي الشيخ رضوان ومنطقة الكرامة. وشهد محيط معسكر جباليا اشتباكات ليلية بين عناصر المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وسمعت أصوات تبادل إطلاق النار في المنطقة.

من جانبها، ذكرت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت تجمعات إسرائيلية بمحيط المركز الثقافي شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه يخوض حاليا ذروة القتال في قطاع غزة، وأشار إلى أن أشد المعارك تدور في الشجاعية وجباليا وخان يونس.

خسائر إسرائيلية

من جانب آخر، أفادت مصادر طبية إسرائيلية بنقل 5 جنود أصيبوا في معارك في غزة لمستشفى بلينسون بتل أبيب، إصابة اثنين منهم بالغة الخطورة. في حين أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 5 من أفراده، بينهم ضباط في المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 425 منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضافة إلى 1593 مصابا، 255 منهم في حالة حرجة.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد ذكرت في وقت سابق أن 5 آلاف جندي إسرائيلي جرحوا منذ بداية الحرب، وأوضحت أن وزارة الدفاع الإسرائيلية اعترفت بألفين من الجنود كمعاقين حتى الآن.

وكشفت الصحيفة أن قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع يستقبل يوميا 60 جريحا معظمهم إصاباتهم خطرة، وأضافت أن 12% من جرحى الجيش أصيبوا بتمزقات داخلية، كما أصيب 100 على الأقل من الجرحى بالعمى.

من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين أن التقديرات تشير إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة ستستمر لمدة تصل إلى شهرين آخرين.