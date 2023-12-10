حزب الله يهاجم بصواريخ "بركان" وغارات إسرائيلية تدمر حيا سكنيا جنوبي لبنان

هاجم حزب الله اللبناني -اليوم الأحد- مواقع إسرائيلية بصواريخ "بركان" وطائرات مسيّرة، في حين دمّرت غارات إسرائيلية حيا سكنيا في بلدة بجنوبي لبنان.

فقد قال حزب الله -في بيان-، إنه استهدف موقعي "زبدين" و"رويسات العلم" في مزارع شبعا المحتلة بصواريخ بركان وأصابهما بشكل مباشر.

وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استخدم مقاتلو الحزب صواريخ بركان من العيار الثقيل لضرب مواقع إسرايلية بينها ثكنة "برانيت".

وبعد ذلك بيوم، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن الهجوم على مقر ‏قيادة الفرقة 91 الإسرائيلية في ثكنة "برانيت" تسبب في دمار كبير بالموقع العسكري المستهدف.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن حزب الله استهداف مقر قيادة للجيش الإسرائيلي جنوب ‏ثكنة "يعرا" قبالة القطاع الغربي لجنوب لبنان بواسطة طائرات مسيرة ملغومة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة اثنين من جنوده بجروح متوسطة وآخرين بجروح طفيفة، جراء الشظايا واستنشاق الدخان بسبب اعتراض مسيّرة أُطلقت من جنوبي لبنان.

الجيش الإسرائيلي ينشر تسجيلا يقول إنه لقصف استهدف بنية تحتية ومقرا عسكريا لـ "حزب الله" جنوبي لبنان#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/ldPIOas4BP — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 10, 2023

وقال جيش الاحتلال، إنه عقب هذا الهجوم بالمسيّرات، نفّذت طائراته ضربات على أهداف لحزب الله في الأراضي اللبنانية.

من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق 15 صاروخا من جنوبي لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في الجليل الغربي.

كما أفادت مراسلة الجزيرة بأن صفارات الإنذار دوّت في الجليل الغربي، حيث توجد مواقع عسكرية إسرائيلية.

وقال الشيخ علي دعموش نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اليوم الأحد "المقاومة ستواصل استنزافها للعدو، ولن تتوقف ما لم يتوقف العدوان على غزة ولبنان".

قصف إسرائيلي

في غضون ذلك، قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام (رسمية) بأن إسرائيل صعّدت وتيرة اعتداءاتها بعد ظهر اليوم على جنوبي لبنان.

وأضافت الوكالة أن غارات إسرائيلية تسببت في تدمير حي كامل في بلدة عيترون، مشيرة إلى أن العديد من المنازل سُوّيت بالأرض وتضررت أخرى.

وتابعت الوكالة اللبنانية أن الطائرات الإسرائيلية شنت 4 غارات على أطراف بلدة مارون الراس في قضاء بنت جبيل، تزامنا مع قصف مدفعي استهدف أطراف بلدات حدودية.

من جانبه، أفاد مراسل الجزيرة بأن طائرات إسرائيلية وأخرى مسيّرة قصفت بلدات مروحين والخيام يارون وورميش، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط نحو 10 بلدات لبنانية حدودية.

من جانبها، أعلنت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) أن موقعا تابعا لها تعرض لقصف إسرائيلي أمس السبت دون تسجيل إصابات، مؤكدة أن القصف استهدف برج المراقبة مباشرة، وألحق أضرارا به.

وتشهد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان تصعيدا عسكريا متفاقما بين حزب الله وإسرائيل، منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في إطار دعم حزب الله لجهود المقاومة.

وحسب حصيلة أوردتها وكالة رويترز، أسفر التصعيد حتى الآن عن مقتل 85 من مقاتلي حزب الله، و16 مدنيا لبنانيا. وفي إسرائيل 11 إسرائيليا بينهم 7 جنود.