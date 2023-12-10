جثث مكفنة وركام.. دعوات لمقاطعة زارا بسبب تصاميمها

دعا ناشطون إلى مقاطعة العلامة التجارية الإسبانية "زارا" بسبب تصاميم تضمنتها تشكيلتها الجديدة التي أطلقتها يوم الخميس الماضي، واعتبرها مغردون أنها مستوحاة من الحرب في غزة وداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

وما لفت انتباه المتابعين لحسابات "زارا"، في تشكيلتها الجديدة وجود صور لعارضة أزياء وهي تحمل ما يبدو كفنا، وفي صورة أخرى ظهرت من داخل صندوق محطم وكأنه تابوت وأمامها ما يظهر كجثة في كيس موتى، كما أظهرت الصور مشاهد دمار وشخصا وكأنه خرج من بين الركام، هذه الصور للحملة الترويجية أثارت موجة غضب ودعوات لمقاطعة العلامة التجارية الشهيرة بين الجمهور في العالم العربي.

وقال متابعون إن تصاميم إعلان "زارا" بجميع تفاصيله على ما يبدو أنه مستوحى من مشاهد الدمار والجثث والأكفان التي ترمز إلى المسلمين قبل دفن موتاهم، وإن جميع هذه المشاهد يراها العالم أجمع يوميا في مدينة غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 65 يوما.

لاحظوا في الصورة الثانية، وهي داخل الصندوق، هناك رجلان يدعمانها (أي دعم المُحتـ ل)، احدهما ممسكا الباب، والاخر يرمم الصندوق ومن أمامهم الجُـ ثث. — الجَازي طارق السنافي (@AljaziAlsenafi) December 9, 2023

وعبر وسم #مقاطعة_زارا باللغتين العربية والإنجليزية، الذي تصدر قائمة الترند في بعض الدول العربية، دعا المغردون إلى حملة مقاطعة للعلامة التجارية "زارا" على غرار حملة مقاطعة سلسلة مطاعم ماكدونالدز، ومقاهي ستاربكس، وغيرها من العلامات التجارية التي دعمت الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة.

لو فينا خير خلال ٣ اشهر #زارا بتسكر افرعها بالأردن انشروا بكل مكان وخلي نظرتك للي بفوته نفس نظرتك للي بفوت ستاربكس وماكدونالدز..#مقاطعة_زارا#boycottzara pic.twitter.com/ekCxZDg997 — Duha Ghunaim (@ghunaim_duha17) December 9, 2023

وأشار مدونون إلى أن تفاصيل الإعلان بجميع تفاصيله مستوحاة من الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهالي غزة بحسب قولهم، وطالب بعضهم الحكومات العربية والإسلامية بحظر هذه العلامة التجارية في دولهم، ووصفوا حملة "زارا" بالسخيفة وغير إنسانية.

وبعد الحملة الواسعة على منصات التواصل اضطرت الشركة إلى حذف بعض الصور من حساباتها، والجدير بالذكر أن الشركة يتابعها أكثر من 61 مليون شخص عبر حسابها على الإنستغرام.

تو أدقق في الصور و تذكرت هذي الصورة !! يا سفلة ولا شي في دعايتكم صدفة ولا عشوائي كل تفصيلة في الإعلان ترمز لشي ! فكرة الاعلان كلها مستوحاة من الإبادة في #غزة

حتى الأكفان ترمز للمسلمين لأنكم تستخدمون التوابيت فقط للجثامين أتمنى لكم الإفلاس ! @ZARA #مقاطعة_زارا #غزة pic.twitter.com/VXVgeXi69y — ‏نَـيْسَـان (@zainab_alaradii) December 10, 2023

نشر حساب "زارا" صور لتشكيلته الجديدة والتي على ما يبدو تستلهم صور الدمار والجثث في غزة. وقبل قليل قام الحساب بسحب وإزالة بعض هذه الصور إثر تعرّضه لهجوم كبير ودعوات للمقاطعة. يعني بعد فوات الأوان.#غزة_العزة #غزة #ولعت #boycott pic.twitter.com/aHZ2fMo52w — khalil hanoun (@khalilhanoun) December 9, 2023

وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها جمهور منصات التواصل في العالم العربي إلى مقاطعة "زارا"، ففي عام 2021 أعلنت مصممتها الرئيسية للأزياء النسائية فانيسا بيريلمان دعم إسرائيل صراحة في معرض ردها على عارض الأزياء الفلسطيني قاهر حرحش.

كما استضاف وكيل شركة "زارا" في إسرائيل جوفي شوفل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في منزله، حينها حذّر تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، شركة "زارا" من التورّط في دعم الاحتلال الإسرائيلي العنصري، مطالبا الشركة الإسبانية بالالتزام بالقانون الدولي واحترام قرارات الأمم المتحدة.