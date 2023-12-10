مظاهرة بالأكفان في باريس تضامنا مع غزة

احتشد عشرات المتظاهرين بالعاصمة الفرنسية باريس -أمس السبت- احتجاجا على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 65 يوما.

وارتدى متظاهرون أكفانا واستلقوا على الأرض في ساحة "حقوق الإنسان" قرب برج إيفل وسط باريس لتمثيل آلاف الشهداء المدنيين الذين سقطوا جراء القصف الإسرائيلي على غزة.

بينما رفع بعض المتظاهرين أيديهم المطلية باللون الأحمر في مشهد يدل على المسؤولين عن جرائم الاحتلال في غزة والداعمين لهم، ووضع آخرون أيديهم على أفواههم للدلالة على الصامتين عن تلك الجرائم.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات من قبيل "فلسطين حرة" و"غزة كلنا معك".

ومنذ أكثر من شهرين تخرج بشكل شبه يومي مظاهرات حاشدة في مختلف مدن وعواصم العالم للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

ويشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء السبت، 17 ألفا و700 شهيد معظمهم من النساء والأطفال، وأكثر من 48 ألف مصاب، إضافة إلى دمار هائل في الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.