القسام تستهدف الدبابات والجيش الإسرائيلي يحارب الجدران

سخر رواد منصات التواصل في العالم العربي من المقاطع التي ينشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي لمعاركه مع فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وجها لوجه.

فمنذ الأيام الأولى للهجوم البري الإسرائيلي وتوغله في قطاع غزة، سعت المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب عزالدين القسام الذراع العسكري لحركة "حماس" إلى توثيق عملياتها العسكرية في التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة.

ونشرت كتائب القسام مقاطع فيديو تظهر استهداف وتدمير مقاتليها دبابات وجرافات إسرائيلية من مسافة صفر في غزة، وقد أثارت هذه المقاطع غضب سلطات الاحتلال الإسرائيلية على ما يبدو.

وبدأ الجيش الإسرائيلي بنشر عملياته داخل القطاع المحاصر، من بينها فيديو نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي وعلق عليه بالقول إنه لمعارك وجها لوجه في قلب الشجاعية حيث اشتبكت قوات من وحدة مكافحة "الإرهاب" إلى جانب الكتيبة 74 مع مجموعة من مقاتلي حماس على أرض مدرسة في قلب الحي.

وأضاف أدرعي أن من وصفهم بالمخربين حاولوا جر القوة إلى كمين تضمن إطلاق النار والعبوات الناسفة، فقام مقاتلو وحدة مكافحة "الإرهاب" بالقضاء عليهم مستعينين بإطلاق النار من دبابات الكتيبة 74، وقام المقاتلون بأعمال التمشيط في أرض المدرسة.

#عاجل معارك وجها لوجه في قلب الشجاعية حيث اشتبكت قوات من وحدة مكافحة الإرهاب إلى جانب الكتيبة 74 مع مجموعة من مخربي حماس على أرض مدرسة في قلب الحي. وقد حاول المخربون جر القوة إلى كمين تضمن إطلاق النار والعبوات الناسفة، فقام مقاتلو وحدة مكافحة الإرهاب بالقضاء عليهم مستعينين… pic.twitter.com/4u11NLuQE0 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 8, 2023

ومع انتشار الفيديو بين المغردين بالعالم العربي، سادت حالة من السخرية من اللقطات التي وثقها جيش الاحتلال الإسرائيلي لمقاتليه وهم يقتحمون مواقع القسام ويطلقون الرصاص على الجدران، دون وجود لأي عملية تبادل للنيران من الطرف الآخر.

ووصف ناشطون الفيديو بأنه إخراج هزيل وأنه محاكاة رائعة لمعركة وهمية حيث لا يوجد هدف حقيقي على الجانب الآخر، وأن الفيديو لرفع المعنويات فقط بحسب قولهم.

وعلق بعض المغردين على الفيديوهات الإسرائيلية بالقول إنها مضحكة، وإنها مجرد أفلام ولا يوجد ما يظهر اشتباكات مع مقاتلي فصائل المقاومة، وأضافوا بأن جيش الاحتلال يسعى إلى تقليد حماس في مقاطعها.

ردا على فيديوهات المقاومة في تفجير الدبابات، جيش الاحتلال منزلين فيديو بيطخوا على حيط في مدرسة — Safwat Safi𓂆🧉 (@Safwat_Safi) December 8, 2023

بينما يستهدف مقاتلوا القسام الدبابات و المدرعات و الجنود الصهاينة يقوم جيش الدفاع الفاشل بافلام غبية يطلق فيها جنوده النار على الجدران.#حرب_الجدران_العالمية#Tiktok_army https://t.co/OS2oqkBA0C — Fatima Zahra A (@Fatima_ZahraAL) December 8, 2023

في عرض مسرحي بعيد عن الواقعية، نجد جنوداً يمارسون هوايتهم المفضلة بإطلاق النار على جدار بريء، في مشهد حماسي خالٍ تماماً من أي رد فعل من الطرف الآخر. وكأن المشهد لم يكن مثيراً للسخرية بما فيه الكفاية، يتم تحديد موقع التصوير في مدرسة الشجاعية – اختيار لا يمكن وصفه إلا بالمتقن… — عبدالله المشعان (@JIBBLA) December 8, 2023

وقارن آخرون بين ملابس وسلاح مقاتلي الفصائل وهم بميدان المعركة، ومقاتلي الجيش الإسرائيلي وهم مدججون بأحدث أنواع الأسلحة، كما تصدر وسم #ولعت منصات التواصل في عدة دول عربية بعد كلمة ولعت لمقاتل في سرايا القدس بعد استهدافه دبابة إسرائيلية أثناء توغلها واشتعال النيران فيها.

عبارة #ولعت تكتسح مواقع التواصل بعد انتشار مقطع لأحد أفراد سرايا القدس يقفز فرحا بعد استهدافه لدبابة صهيونيه وإحراقها بالكامل مردداً عبارة "ولعت"🔥🔥🔥

افرحوا يا أحباب لفرح ذلك المقاوم البطل المغوار ، وولعوا🔥 منصة❌ بهشتاق #ولعت واجعلوه في الترند العالمي للمنصة ✌🇵🇸✌ pic.twitter.com/J3WpjEkeeW — معاذ الشرجبي ✪ (@muaath_twi) December 8, 2023

واعترفت جيش الاحتلال بمقتل 5 جنود في معارك غزة البرية، وبذلك ترتفع حصيلة القتلى إلى 109 منذ الاجتياح البري للقطاع، كما كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن 5 آلاف جندي جُرحوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.