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القسام تستهدف الدبابات والجيش الإسرائيلي يحارب الجدران

كومبو ل مقطع إعلام عسكري و مقضطع للجيش الإسرائيلي
جندي للاحتلال يستهدف الجدران بغزة وكتائب القسام تفجر دبابة إسرائيلية (منصات التواصل)
عمر زقزوق
10/12/2023

سخر رواد منصات التواصل في العالم العربي من المقاطع التي ينشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي لمعاركه مع فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وجها لوجه.

فمنذ الأيام الأولى للهجوم البري الإسرائيلي وتوغله في قطاع غزة، سعت المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب عزالدين القسام الذراع العسكري لحركة "حماس" إلى توثيق عملياتها العسكرية في التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة.

ونشرت كتائب القسام مقاطع فيديو تظهر استهداف وتدمير مقاتليها دبابات وجرافات إسرائيلية من مسافة صفر في غزة، وقد أثارت هذه المقاطع غضب سلطات الاحتلال الإسرائيلية على ما يبدو.

وبدأ الجيش الإسرائيلي بنشر عملياته داخل القطاع المحاصر، من بينها فيديو نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي وعلق عليه بالقول إنه لمعارك وجها لوجه في قلب الشجاعية حيث اشتبكت قوات من وحدة مكافحة "الإرهاب" إلى جانب الكتيبة 74 مع مجموعة من مقاتلي حماس على أرض مدرسة في قلب الحي.

وأضاف أدرعي أن من وصفهم بالمخربين حاولوا جر القوة إلى كمين تضمن إطلاق النار والعبوات الناسفة، فقام مقاتلو وحدة مكافحة "الإرهاب" بالقضاء عليهم مستعينين بإطلاق النار من دبابات الكتيبة 74، وقام المقاتلون بأعمال التمشيط في أرض المدرسة.

 

ومع انتشار الفيديو بين المغردين بالعالم العربي، سادت حالة من السخرية من اللقطات التي وثقها جيش الاحتلال الإسرائيلي لمقاتليه وهم يقتحمون مواقع القسام ويطلقون الرصاص على الجدران، دون وجود لأي عملية تبادل للنيران من الطرف الآخر.

ووصف ناشطون الفيديو بأنه إخراج هزيل وأنه محاكاة رائعة لمعركة وهمية حيث لا يوجد هدف حقيقي على الجانب الآخر، وأن الفيديو لرفع المعنويات فقط بحسب قولهم.

وعلق بعض المغردين على الفيديوهات الإسرائيلية بالقول إنها مضحكة، وإنها مجرد أفلام ولا يوجد ما يظهر اشتباكات مع مقاتلي فصائل المقاومة، وأضافوا بأن جيش الاحتلال يسعى إلى تقليد حماس في مقاطعها.

وقارن آخرون بين ملابس وسلاح مقاتلي الفصائل وهم بميدان المعركة، ومقاتلي الجيش الإسرائيلي وهم مدججون بأحدث أنواع الأسلحة، كما تصدر وسم #ولعت منصات التواصل في عدة دول عربية بعد كلمة ولعت لمقاتل في سرايا القدس بعد استهدافه دبابة إسرائيلية أثناء توغلها واشتعال النيران فيها.

واعترفت جيش الاحتلال بمقتل 5 جنود في معارك غزة البرية، وبذلك ترتفع حصيلة القتلى إلى 109 منذ الاجتياح البري للقطاع، كما كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن 5 آلاف جندي جُرحوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي