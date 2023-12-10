القسام تبث مشاهد نوعية لاستهداف قوة راجلة وآليات إسرائيلية بخان يونس

بثت قناة الجزيرة صورا لمعارك خان يونس البرية، جنوبي قطاع غزة، بين كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهرت المشاهد القسامية عمليات رصد لقوة إسرائيلية راجلة قرب أحد المنازل، قبل استهدافها بقذيفة مضادة للأفراد حيث أصابت الجنود الإسرائيليين إصابة مباشرة.

كما أسقطت قنابل متفجرة على دبابة "ميركافا" -على الأرجح- من طائرة مسيرة للقسام، علاوة على استهداف آليات متنوعة بقذائف مضادة للدروع في محاور قتال مختلفة بمدينة خان يونس، وسط تكبيرات مقاتلي كتائب القسام.

وقبل ساعة من بث المشاهد، قالت الكتائب إن مقاتليها فجروا عبوة كبيرة في عشرات من جنود الاحتلال وأوقعوا هذه القوة بين قتيل وجريح شمال شرق خان يونس.

وأضافت الكتائب أن المقاتلين "تقدموا باتجاه القوة التي تم سحقها بعبوة مضادة للأفراد بمنطقة المعري شمال شرق خان يونس" وأشارت إلى أنه تم الإجهاز على كامل القوة الإسرائيلية المكونة من 15 جنديا، وعاد المقاتلون لقواعدهم بسلام.

يُذكر أن التوغل البري الإسرائيلي في خان يونس بدأ بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة التي دامت أسبوعا، وانهارت مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري.