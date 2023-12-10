السودان يطرد 15 دبلوماسيا إماراتيا

قالت وكالة الأنباء السودانية (سونا) -اليوم الأحد- إن السودان أمر 15 دبلوماسيا إماراتيا بمغادرة أراضيه، وذلك على خلفية اتهام الخرطوم "أبو ظبي" بالوقوف إلى جانب قوات الدعم السريع التي تحارب الجيش السوداني منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي.

وأضافت "سونا" أن السلطات السودانية أعلنت هؤلاء الدبلوماسيين الإماراتيين غير مرغوب فيهم، وأمرتهم بالمغادرة خلال 48 ساعة.

وتابعت أن وزارة الخارجية استدعت القائمة بالأعمال بالإنابة في سفارة الإمارات، وأبلغتها بالقرار.

وتأتي الخطوة بعد نحو أسبوعين من اتهام عضو مجلس السيادة السوداني الفريق ياسر العطا الإمارات علنا بمساندة قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.

وبعد تصريحات العطا، تظاهر مئات السودانيين انطلاقا من مساجد مدينة بورتسودان (شرق) ضد الامارات مطالبين بطرد سفيرها من البلاد.

وقبل نحو شهر، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن الإمارات تقدم دعما عسكريا لقوات الدعم السريع.

بيد أن "أبو ظبي" نفت ما ورد في تقرير الصحيفة، كما نفت انحيازها لأي من طرفي الحرب في السودان، أو أنها زوّدت أيا منهما بالسلاح والذخيرة.