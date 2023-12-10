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السودان يطرد 15 دبلوماسيا إماراتيا

In this image grab taken from handout video footage released by the Sudanese paramilitary Rapid Support Forces (RSF) on April 23, 2023, fighters ride in the back of a technical vehicle (pickup truck mounted with a turret) in the East Nile district of greater Khartoum. A US-brokered ceasefire between Sudan’s warring generals entered its second day on April 26, 2023, but remained fragile after witnesses reported fresh air strikes and paramilitaries claimed to have seized a major oil refinery and power plant. (Photo by Rapid Support Forces (RSF) / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT “AFP PHOTO / HO / SUDAN RAPID SUPPORT FORCES (RSF)” - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS === - === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT “AFP PHOTO / HO / SUDAN RAPID SUPPORT FORCES (RSF)” - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===
عناصر من قوات الدعم السريع شرقي الخرطوم (الفرنسية-أرشيف)
10/12/2023

قالت وكالة الأنباء السودانية (سونا) -اليوم الأحد- إن السودان أمر 15 دبلوماسيا إماراتيا بمغادرة أراضيه، وذلك على خلفية اتهام الخرطوم "أبو ظبي" بالوقوف إلى جانب قوات الدعم السريع التي تحارب الجيش السوداني منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي.

وأضافت "سونا" أن السلطات السودانية أعلنت هؤلاء الدبلوماسيين الإماراتيين غير مرغوب فيهم، وأمرتهم بالمغادرة خلال 48 ساعة.

وتابعت أن وزارة الخارجية استدعت القائمة بالأعمال بالإنابة في سفارة الإمارات، وأبلغتها بالقرار.

وتأتي الخطوة بعد نحو أسبوعين من اتهام عضو مجلس السيادة السوداني الفريق ياسر العطا الإمارات علنا بمساندة قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.

وبعد تصريحات العطا، تظاهر مئات السودانيين انطلاقا من مساجد مدينة بورتسودان (شرق) ضد الامارات مطالبين بطرد سفيرها من البلاد.

وقبل نحو شهر، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن الإمارات تقدم دعما عسكريا لقوات الدعم السريع.

بيد أن "أبو ظبي" نفت ما ورد في تقرير الصحيفة، كما نفت انحيازها لأي من طرفي الحرب في السودان، أو أنها زوّدت أيا منهما بالسلاح والذخيرة.

المصدر : وكالات + وول ستريت جورنال