إصابات في اقتحام الاحتلال مناطق متفرقة من الضفة الغربية

أصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في مخيم شرقي نابلس في الضفة الغربية، كما نفذ الاحتلال اقتحامات أخرى لمناطق متفرقة من الضفة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في مخيم عسكر الجديد الواقع في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس في الضفة الغربية. كما اقتحمت آليات الاحتلال حاجز بيت فوريك جنوب شرق نابلس باتجاه المنطقة الشرقية من المدينة.

على صعيد متصل، أفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس السبت بلدة عصيرة الشمالية، الواقعة شمال مدينة نابلس في الضفة الغربية، وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب يبلغ من العمر21 عاما برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحام البلدة.

ووثقت صور لمواقع محلية ونشطاء وقوع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في البلدة جرى خلالها تبادل لإطلاق النار، وإلقاء زجاجات حارقة.

من جهة أخرى، اقتحمت قوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس شمال شرقي الضفة الغربية من حاجز تياسير العسكري شرقي المدينة حيث نصبت الحواجز وأغلقت مداخل المدينة. وأفاد مراسل الجزيرة باندلاع اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في المدينة.

في غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة باندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين أطلقوا النار على حاجز سالم العسكري الإسرائيلي الواقع غرب جنين بالضفة الغربية.

واستخدمت قوات الاحتلال رشاشات متوسطة للرد على مصادر النيران، بينما بدأت عملية تمشيط واسعة في محيط المنطقة قرب بلدة رمانة، شمال غربي جنين. وكان جندي إسرائيلي قد أصيب خلال إطلاق رصاص عند حاجز دوتان العسكري.

شهيدان

واستشهد فلسطينيان في وقت سابق أمس السبت برصاص قوات الاحتلال في مدينة دورا وبلدة عزون في قلقيلية شمال الضفة الغربية، حيث أعدمت قوات الاحتلال شابا خلال اعتقاله فجر السبت في مدينة الخليل وأبلغ الاحتلال عائلة الشاب الفلسطيني ساري عمرو من مدينة دورا باستشهاده بعد اعتقاله.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن ساري عمرو (25 عاما) وأطلقت النار عليه خلال المداهمة وأصابته بشكل مباشر، وقال والد ساري للجزيرة إن قوات الاحتلال أبلغته باستشهاد نجله ومنعته من إلقاء نظرة الوداع عليه.

كما قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فتى فلسطينيا يدعى محمود باسم أبو هنية ويبلغ من العمر 17 عاما، خلال اقتحامها بلدة عزون في قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وكان الفتى قد نُقل إلى المستشفى بحالة حرجة بعد تعرضه للقنص وخضع لعملية طارئة، قبل أن تعلن وزارة الصحة استشهاده.

وباستشهاد الفتى أبو هنية والشاب عمرو يرتفع عدد شهداء أمس السبت في الضفة الغربية إلى 4، إضافة إلى الشهيدين رامي الجندب من مخيم الفارعة ونمر أبو مصطفى من مخيم بلاطة.

كما ارتفع بذلك عدد الشهداء بالضفة الغربية إلى 275 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإلى 483 منذ بداية العام الجاري.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات أمس السبت، حيث اعتقلت أسيرا محررا في حي أم الشرايط في مدينة البير، كما اعتقلت طالبا في جامعة بيرزيت في حي بطن الهوى وسط رام الله، واعتقلت كذلك أشقاء القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بلال ذياب خلال اقتحامها قرية كفر راعي جنوب غربي جنين بالضفة.

ومن جانبه، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن عدد الاعتقالات بالضفة الغربية ارتفع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى فجر السبت إلى 3700 معتقل.