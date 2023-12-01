لقاء قطري بريطاني لبحث سبل وقف إطلاق النار بغزة

قالت وزارة الخارجية القطرية إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون سبل خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في غزة.

وجرى ذلك خلال لقائهما اليوم الجمعة على هامش المؤتمر الدولي للمناخ في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن بلاده ملتزمة مع شركائها في الوساطة باستمرار الجهود من أجل العودة إلى التهدئة، مشددا على أن استمرار القصف على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة يُعقّد جهود الوساطة، ويفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

وأعرب عن موقف دولة قطر الثابت من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين، وأضاف أن قتل المدنيين الأبرياء وخاصة النساء والأطفال، وممارسة سياسة العقاب الجماعي أمر غير مقبول تحت أي ذريعة.

كما شدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على ضرورة فتح ممرات إنسانية لضمان وصول الإغاثة والمساعدات للفلسطينيين العالقين تحت القصف.

وأعربت قطر عن أسفها الشديد لاستئناف العدوان الإسرائيلي على غزة إثر انتهاء الهدنة، مشيرة إلى أن المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين مستمرة بهدف العودة للهدنة.

وانتهت الهدنة الإنسانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة واستؤنفت الحرب بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على مناطق عدة في قطاع غزة.

يذكر أن الهدنة الإنسانية في القطاع دخلت حيز التنفيذ بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واستمرت لـ7 أيام.