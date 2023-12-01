قتلى وجرحى في هجوم بمحافظة ديالي شرق العراق

قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 14 آخرون -مساء أمس الخميس- في هجوم بقنبلتين وإطلاق نار استهدف سيارة مدنية وراكبيها ورجال الإنقاذ في محافظة ديالي شرقي العراق.

وقال مصدران أمنيان لوكالة رويترز إن الهجوم الذي وقع قرب بلدة العمرانية استهدف أقارب نائب محلي ونفذ بقنبلتين على الطريق تسببتا في إتلاف سيارة كان يتنقل بها عدة أشخاص.

وأضاف المصدران أن السكان الذين وصلوا إلى الموقع للمساعدة استُهدفوا بنيران قناصة أيضا، دون أن يذكرا الدوافع المحتملة للهجوم.

وأعلنت قوات الأمن بعد الهجوم فرض حظر تجول في المنطقة، وأن البحث جار للقبض على المسؤولين عن الهجوم.

وشهدت محافظة ديالي عدة حوادث هجوم مسلح في السنوات السابقة تبناها تنظيم الدولة الإسلامية، أدى بعضها إلى نزوح جماعي خوفا من عمليات انتقامية.