شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة بعد نهاية الهدنة

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة، كما اندلعت اشتباكات في أكثر من محور في القطاع بعد لحظات من نهاية الهدنة الإنسانية التي استمرت لأسبوع ولم يتم الإعلان عن تمديدها.

وأفاد مراسل الجزيرة في غزة أن الشهداء والجرحى سقطوا إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا وسط رفح جنوبي قطاع غزة

وبدأت هدنة من 4 أيام يوم الجمعة الماضي، وتم تمديدها مرتين، وانتهت في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استأنف عملياته ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة، واتهم الحركة بخرق شروط الهدنة وإطلاق النار باتجاه إسرائيل، في إشارة إلى إعلانه في وقت سابق عن اعتراض صاروخ تم إطلاقه من غزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية تقصف جميع أنحاء قطاع غزة، ونقلت إذاعة الجيش عن مصدر سياسي رفيع قوله "عدنا إلى القتال بكل قوة ولا تجرى أي مفاوضات لتحرير مخطوفين".

ورصد مراسل الجزيرة غارة إسرائيلية شمال غرب القطاع وقصفا مدفعيا استهدف مناطق متفرقة في مدينة غزة، وأكد اندلاع اشتباكات في أكثر من محور بمدينة غزة وشمالي القطاع بين عناصر من المقاومة وقوات الاحتلال، وقال إن غارة إسرائيلية استهدفت موقعا قرب مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي القطاع.

وأكد المراسل تسجيل إصابات نتيجة تجدد الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة في غزة.

وتحدث المكتب الإعلامي الحكومي بغزة عن سلسلة غارات استهدفت جنوب القطاع، فيما أكدت وزارة الداخلية في غزة أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بلدة عبسان شرقي خان يونس، ومنزلا في منطقة أبو إسكندر شمال غربي مدينة غزة

وسمحت الهدنة التي استمرت سبعة أيام بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.