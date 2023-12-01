شاهد.. القسام تسلم الدفعة السابعة من الأسرى الإسرائيليين في غزة

نشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد تسليم الدفعة السابعة من المحتجزين الإسرائيليين للصليب الأحمر في غزة.

واشتملت عملية التسليم الأخيرة على 6 أسرى إسرائيليين، حيث سبقها بساعات دفعة مكونة من أسيرتين. في المقابل، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن 30 أسيرا فلسطينيا ضمن دفعة اليوم السابع من الهدنة، بينهم 8 أسيرات من فلسطينيي الداخل و22 من الأسرى الأطفال من الضفة الغربية والقدس المحتلة.