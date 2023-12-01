زيلينسكي يعلن دخول الحرب مع روسيا مرحلة جديدة وكييف تسقط 18 مسيّرة

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي -اليوم الجمعة- إن حرب بلاده مع روسيا دخلت مرحلة جديدة، فيما أعلن الجيش الأوكراني إسقاط 18 من أصل 25 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا الليلة الماضية.

وتوقع زيلينسكي خلال مقابلة -مع وكالة أسوشيتد برس- أن يؤدي فصل الشتاء إلى تعقيد القتال بعد الهجوم المضاد الذي لم يحقق خلال الصيف الماضي النتائج المرجوة بسبب النقص في العتاد والجنود.

وعبر زيلينسكي عن خشيته من أن تغطي الحرب في غزة بظلالها على الصراع في أوكرانيا، باعتبار أن الأجندات السياسية المتنافسة تعرّض الموارد وتدفق المساعدات العسكرية الغربية إلى كييف للخطر.

وأضاف أن بلاده لم تتلقَ الأسلحة الكافية من حلفائها، متابعا أن أوكرانيا لا تملك القوة الكافية لتحقيق النتائج العسكرية التي ترجوها لكنها حققت مكاسب إقليمية ضد روسيا الأكثر تسليحا، على حد تعبيره.

وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في 4 يونيو/حزيران الماضي، وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بعد 3 أشهر إن القوات الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من الاتجاهات.

إسقاط مسيّرات

على الصعيد الميداني، أعلن الجيش الأوكراني إسقاط 18 من أصل 25 طائرة مسيّرة هجومية أطلقتها روسيا الليلة الماضية في أحدثت هجوم لها، في حين لم تعلق موسكو على الأمر.

كما قالت كييف إنها دمرت أيضا صاروخ كروز روسي من اثنين أطلقا على أهداف أوكرانية لم توضحها.

ولم ترد تقارير عن الأضرار الناجمة عن الهجوم الذي قال مسؤولون إنه انطلق من جنوب غرب روسيا وشبه جزيرة القرم، وكان يستهدف شرق وجنوب أوكرانيا.

وفي المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية -صباح اليوم الجمعة- أن الطيران البحري التابع لأسطول البحر الأسود دمر زورقا مسيرا أوكرانيا حاول الاقتراب من شبه جزيرة القرم.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الخميس تدمير مسيّرة أوكرانية في سماء مقاطعة بيلغورود.

كما قالت وزارة الدفاع الروسية أمس إنها أحبطت 3 هجمات شنتها القوات الأوكرانية في اتجاه زاباروجيا وتصدوا لـ3 ألوية أوكرانية، وقتلوا نحو 30 جنديا.