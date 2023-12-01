رويترز: إسرائيل تعد خطة لإقامة منطقة عازلة بغزة

نقلت رويترز عن مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تعد خطة تفصيلية لإقامة منطقة عازلة في قطاع غزة.

وقالت إن الخطة مكونة من 3 مستويات وهي تختص بمرحلة ما بعد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإن مستويات الخطة تشمل تدمير حماس ونزع السلاح من غزة وإنهاء "التطرف".

ونقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي أنه ليس واضحا عمق المنطقة العازلة التي تخطط إسرائيل لإقامتها في القطاع، وأضافت أنها قد تصل إلى كيلومتر أو كيلومترين أو مئات الأمتار داخل غزة.

وفي هذا السياق، نقلت رويترز عن مسؤول أميركي معارضة واشنطن أي خطة من شأنها تقليص مساحة الأراضي الفلسطينية.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية طوفان الاقصى وشنت هجوما على مناطق إسرائيلية بغلاف غزة ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

فيما رد جيش الاحتلال الإسرائيلي بحرب جوية وبرية وبحرية مكثفة على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني وإصابة 37 ألفا آخرين، بينما لا يزال آلاف جثامين الشهداء تحت الأنقاض.