شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على مدرسة للنازحين شمالي غزة

تعرض حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة منذ صباح اليوم الجمعة لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف، طال أحد مراكز إيواء النازحين المكتظة، وهو ما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين ووقوع العديد من الإصابات.

يأتي ذلك وسط غارات مكثفة على أحياء بمدينة غزة، بالتوازي مع قصف مستمر على مناطق في جنوب القطاع بينها رفح وخان يونس.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن اشتباكات عنيفة تدور بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في حيي النصر والشيخ رضوان بمدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف 200 هدف في غزة منذ انتهاء الهدنة.

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة إن الاحتلال قصف بالقنابل منازل سكنية ومدارس تؤوي نازحين بمناطق عدة في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ انتهاء الهدنة صباح اليوم الجمعة إلى 109 شهداء ومئات الجرحى.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تشن القوات الإسرائيلية حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، وهي حصيلة لا تزال غير نهائية.