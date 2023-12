بلينكن يختتم زيارته لإسرائيل ويلخص مواقفه بتغريدات

غادر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تل أبيب -اليوم الجمعة- بعد دقائق من عودة القصف الإسرائيلي على غزة، في ختام زيارة دامت يوما واحدا بهدف البحث في تمديد الهدن الإنسانية بالقطاع المحاصر.

واجتمع بلينكن خلال الزيارة مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزير في حكومة الطوارئ بيني غانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت، كما حضر اجتماع مجلس الحرب.

وأدلى بلينكن بالعديد من التصريحات منذ وصوله إلى إسرائيل وحتى مغادرتها، فيما يلي أبرز ما ورد منها عبر منصة إكس (تويتر سابقا):

*التغريدة الأولى: أمس الخميس الساعة 09:50 بتوقيت الدوحة:

يسعدني أن أرى أميركيا آخر من بين الرهائن المفرج عنهم في غزة. لقد أثبت وقف القتال نجاحا في تأمين حرية الرهائن وفي إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ونريد أن نرى استمراره.

I am heartened to see another American included among the hostages released in Gaza. The pause in fighting has demonstrated success in securing the freedom of hostages and in delivering humanitarian aid to Gaza – we want to see it continue. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 30, 2023

*التغريدة الثانية لبلينكن، الساعة 17:13 بتوقيت الدوحة*:

وفي حديثي مع الرئيس الإسرائيلي، كررتُ دعم الولايات المتحدة المستمر لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها امتثالاً للقانون الإنساني الدولي وشددت على الحاجة إلى خطوات ملموسة لتهدئة التوترات في الضفة الغربية.

In my conversation with @Isaac_Herzog, I reiterated the United States’ ongoing support of Israel’s right to defend itself in compliance with international humanitarian law and emphasized the need for tangible steps to de-escalate tensions in the West Bank. pic.twitter.com/zwegNum2WZ — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 30, 2023

*التغريدة الثالثة لبلينكن ، الخميس، الساعة 17:55:

‏ناقشت أنا ورئيس الوزراء الإسرائيلي الجهود المبذولة لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة. وشددت على ضرورة أن تتخذ إسرائيل كل التدابير الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.

Israeli Prime Minister @Netanyahu and I discussed efforts to secure the release of all remaining hostages and accelerate delivery of life-saving humanitarian assistance into Gaza. I emphasized the need for Israel to take every possible measure to avoid civilian harm. pic.twitter.com/GLitYLeM1e — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 30, 2023

*التغريدة الرابعة لبلينكن. الخميس، الساعة 19:11*:

لقد تحدثتُ مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله حول الصراع في غزة والتدابير الرامية إلى تحسين الأمن والحرية للفلسطينيين في الضفة الغربية. وقد جددتُ التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالمضي قدما في إنشاء الدولة الفلسطينية.

I spoke with Palestinian Authority President Mahmoud Abbas in Ramallah about the conflict in Gaza and measures to improve security and freedom for Palestinians in the West Bank. I reiterated the U.S. commitment to advancing the establishment of a Palestinian state. pic.twitter.com/8WYzlqEYPj — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 30, 2023

*التغريدة الخامسة لبلينكن ، فجر اليوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول ، الساعة 01:50* :

ناقشت أنا والوزير الإسرائيلي يائير لبيد ⁦الجهود المستمرة لحماية المدنيين خلال العمليات الإسرائيلية وضرورة معالجة المستويات المتزايدة من عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية ضد المدنيين الفلسطينيين – بما في ذلك محاسبة الجناة.

Israeli Minister @yairlapid and I discussed continuing efforts to protect civilians during Israel’s operations and the need to address rising levels of extremist settler violence in the West Bank against Palestinian civilians – to include holding perpetrators accountable. pic.twitter.com/ztvAZYTxcJ — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 30, 2023

*التغريدة السادسة لبلينكن ، 1 ديسمبر، الساعة 02:38* (ونشر معها صورة له مع وزير الدفاع الإسرائيلي وهو يتحدث إليه، ومعهم جمع من الشخصيات يسيرون خلفهم):

وفي لقائي مع وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت، أكدتُ مجددًا دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في حماية نفسها وفقًا للقانون الإنساني الدولي، بينما حثثت إسرائيل على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين.

In my meeting with Defense Minister @yoavgallant, I reaffirmed the United States’ support for Israel’s right to protect itself in compliance with international humanitarian law, while urging that Israel take all possible measures to avoid civilian harm. pic.twitter.com/FySUTFQPhb — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 30, 2023

*التغريدة السابعة والأخيرة لبلينكن ، فجر اليوم الجمعة ، الساعة 03:16 بتوقيت الدوحة*:

التقيتُ بالوزير الإسرائيلي بني غانتس، لمناقشة التدابير اللازمة لضمان سلامة إسرائيل، وإطلاق سراح الرهائن، وإجراءات تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين. وتحدثتُ أيضا عن ضرورة استعادة الهدوء على طول الخط الأزرق. (يقصد حدود إسرائيل مع لبنان)

Met with Israeli Minister @gantzbe to discuss measures to ensure Israel’s safety, release of hostages, and measures to minimize harm to civilians. Also spoke about the need to restore calm along the Blue Line. pic.twitter.com/4auVFAykbR — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 1, 2023

تصريحاته الصحفية

وفي مؤتمره الصحافي الختامي بتل أبيب مساء أمس طلب بلينكن من إسرائيل ألا تكرر ما فعلته بشمال غزة في جنوبها، وألا تلحق الضرر بالبنية التحتية المهمة في القطاع، مثل المستشفيات ومضخات المياه.

وقال الوزير الأميركي إن الفقدان الكبير بالأرواح ومستويات النزوح الكبيرة التي شهدها شمال غزة، يجب ألا يتكرر بجنوب القطاع، وكان قد صرّح بعد لقاءه غانتس أنهما ناقشا إجراءات "تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين".

وأضاف أنه لا يمكن أن تبقى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسيطرة على قطاع غزة، ويُمكن لها أن تسلم سلاحها وقادتها المسؤولين عن 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق تعبيره.

وكرر بلينكن خلال الاجتماع مع القادة الإسرائيليين تأكيد الدعم الأميركي المستمر لما سمّاه "حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها".

مخاوف التصعيد

وأفاد بلينكن بأن لديه مخاوف من تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية، لا سيما مع تزايد عنف المستوطنين واقتراحات إسرائيلية لتوسع الاستيطان.

وقال إنه ناقش مع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد طرق معالجة المستويات المتزايدة من عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك محاسبة الجناة.

وبحث بلينكن سبل منع الصراع من التمدد، سواء إلى الضفة الغربية أو الحدود الشمالية لإسرائيل أو المنطقة الأوسع.

"تحسين حرية الفلسطينيين"

والتقى بلينكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد انتهاء اجتماعاته مع السياسيين الإسرائيليين، وقال إنه ناقش معه التدابير الرامية إلى تحسين الأمن والحرية للفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأضاف أنه جدد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالمضي قدما في إنشاء الدولة الفلسطينية.

وشدد على ضرورة الإصلاحات في السلطة الفلسطينية وحاجتها إلى التجديد لتكون قادرة على الاستجابة لتطلعات شعبها، مشيرا إلى أن اختيار القيادة يعود للفلسطينيين، وفق قوله.

وتعد زيارة وزير الخارجية الأميركي السادسة إلى إسرائيل منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى، ويتوجه حاليا إلى الإمارات لحضور قمة المناخ (كوب 28).