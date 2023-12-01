انطلاق انتخابات الرئاسة المصرية في الخارج

بدأ المصريون في الخارج -اليوم الجمعة- التصويت بانتخابات الرئاسة المصرية بعملية تستمر 3 أيام، وسط أزمة اقتصادية تعيشها البلاد.

وتجري الانتخابات بالخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، حيث يحق لكل مصري خارج بلاده الإدلاء بصوته حضوريا.

وتواصل سفارات مصر بالخارج وقنصلياتها الاستعداد للاستحقاق الانتخابي، بينما يصوت المصريون داخل البلاد في أيام 10 و11 و12 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ويتوقع إعلان نتيجة الانتخابات في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في حال حسم السباق من الجولة الأولى بفترة ولاية تستمر 6 سنوات.

ومن المخطط إجراء تصويت آخر داخل البلاد وخارجها في يناير/كانون الثاني المقبل في حال إعادة الانتخابات.

ويخوض الانتخابات كل من الرئيس الحالي المستقل عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

وتجري الانتخابات قبل قرابة 4 أشهر من انتهاء الولاية الحالية للسيسي مطلع أبريل/نيسان المقبل.

يشار إلى أن التوقعات تصب في صالح السيسي (68 عاما) الذي يترشح لفترة ثالثة، وفق تعديل للدستور في عام 2019 شمل تمديد الولاية الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات، مما يفتح الطريق أمامه للبقاء في المنصب حتى 2030 على الأقل.

ونصّ الدستور بعد تعديله على أنه لا يجوز للرئيس المصري أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، وأنه يجوز لرئيس الجمهورية الحالى عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه مرة واحدة وفقا للمادة 140 المعدلة من الدستور.