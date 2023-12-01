القسام تخوض اشتباكات ضارية مع الاحتلال وتقصف تل أبيب

أصيب 9 جنود إسرائيليين بعد انتهاء الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، حيث أعلنت المقاومة استهداف قوات الاحتلال في مواقع عدة، كما قصفت بالصواريخ تل أبيب وضواحيها وأسدود وعسقلان وغيرها.

وأقر الجيش الإسرائيلي بإصابة 5 من هؤلاء الجنود بجروح بين المتوسطة والطفيفة إثر قصف بقذائف الهاون على محيط بلدة نيريم بغلاف غزة، وقال إن الجنود نقلوا إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر إسرائيلية بإصابة 4 جنود في معارك شمالي غزة.

واستأنفت إسرائيل حربها على غزة صباح اليوم الجمعة فور انتهاء الهدنة التي دامت 7 أيام. وأدت الغارات المكثفة في أنحاء القطاع إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة مئات آخرين خلال ساعات.

ما هو السيناريو الأسوأ الذي قد تنتهجه قوات الاحتلال في الساعات القادمة؟ وما هي أهدافها النهائية؟ وهل سيكون من السهل على الاحتلال زيادة مناطق توغله؟ يجيبنا الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء فايز الدويري#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/lnpS5LgdWy — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 1, 2023

اشتباكات في النصر والشيخ رضوان

وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في حيي النصر والشيخ رضوان بمدينة غزة.

من جهتها، أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس عبر منصة تليغرام أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية متمركزة داخل مبنى في بيت حانون شمال شرقي قطاع غزة بـ4 قذائف مضادة للأفراد والتحصينات.

وقالت أيضا إن مقاتليها استهدفوا بقذيفة تاندوم وأسلحة رشاشة ناقلة جند إسرائيلية يعتليها عدد من الجنود شمال مدينة غزة، كما استهدفوا دبابة بعبوة "شواظ" في شمال المدينة أيضا.

مشاهد جديدة نشرتها وسائل إعلام عبرية قالت إنها لاعتراضات صاروخية بعد إطلاق رشقة صاروخية من غزة باتجاه عدة مناطق في وسط إسرائيل#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/V8qcSwM2gN — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 1, 2023

قصف تل أبيب

ومساء اليوم أعلنت القسام أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن صفارات الإنذار دوّت في منطقة تل أبيب الكبرى وكل المناطق الممتدة جنوبها.

وفي وقت سابق استهدفت صواريخ المقاومة سديروت وعسقلان وأسدود وبئر السبع.

صواريخ المقاومة تثير هلع المستوطنين في مدينة عسقلان#حرب_غزة pic.twitter.com/LHNwh6Lhqq — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 1, 2023

كما قصفت القسام قاعدة رعيم العسكرية ومستوطنة نتيفوت في غلاف غزة، فضلا عن استهداف تجمعات لقوات إسرائيلية شمال مدينة غزة وجنوبها بعشرات قذائف الهاون من العيار الثقيل.

من ناحية أخرى، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف 200 هدف في قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة، بينها مواقع في رفح وخان يونس جنوبي القطاع.