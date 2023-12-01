الحوثيون: سنهاجم إسرائيل إذا واصلت عدوانها على غزة

أكد العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن، استعداد الجماعة لاستئناف عملياتها ضد إسرائيل في حال قررت استئناف عدوانها على غزة.

وأضاف سريع في كلمة مسجلة، أنهم لن يترددوا في توسيع عملياتهم "لتشمل أهدافا لا يتوقعها العدو الإسرائيلي في البر أو البحر"، مشددا على استمرار ملاحقة السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.

وقال في بيانه إن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن عملياتها العسكرية سوف تتوقف فور توقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وكانت شركة الشحن البحري الإسرائيلية "زيم" أعلنت الأربعاء تحويل مسار سفنها عن قناة السويس المصرية، وعزت ذلك إلى الأوضاع في بحر العرب والبحر الأحمر، وذلك بعد استيلاء الحوثيين على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر وتعرض أخرى لهجوم بطائرة مسيرة في المحيط الهندي.

ويوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها اقتادت السفينة الإسرائيلية "غالاكسي ليدر" لشواطئ اليمن بعد أن سيطر عليها مقاتلوها في البحر الأحمر، وقالت إنها قامت بهذه الخطوة ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

والأسبوع الماضي، تعرضت سفينة حاويات يملكها ملياردير إسرائيلي لهجوم بطائرة مسيرة في المحيط الهندي، حسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول أميركي.

وقال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام -اليوم الأربعاء- إن مصير السفينة المحتجزة لدى الجماعة منذ 10 أيام مرتبط بخيارات المقاومة الفلسطينية.

وتوعدت جماعة الحوثي باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية نصرة لغزة، داعية الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن، بعدما أعلنت مرارا استهداف إسرائيل بعدد كبير من الصواريخ والمسيّرات.