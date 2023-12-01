أمير قطر يبحث الحرب على غزة خلال لقاءات ثنائية على هامش قمة المناخ بدبي

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة الحرب على غزة، خلال لقائهما اليوم الجمعة على هامش المؤتمر الدولي للمناخ في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

كما التقى أمير قطر رئيسَ حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في إطار بحث التطورات الإقليمية.

وعلى هامش المؤتمر، توجه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لمصافحة أمير قطر.

وقالت الدوحة إنها تواصل جهودها في الوساطة التي تقوم بها بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، معربة عن أملها في أن تتوصل إلى تهدئة جديدة بين الطرفين.