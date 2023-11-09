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بسبب تغريدة عن أطفال غزة.. إسرائيليون يهاجمون رائد تكنولوجيا أميركيا شهيرا

Paul Graham, founder of Y Combinator, speaks during an interview at the TechCrunch Disrupt NYC 2011 conference in New York, U.S., on Tuesday, May 24, 2011. The summit brings together leaders from various tech fields to discuss how the internet is disrupting industry after industry, from media and social commerce to payments and transportation. Photographer: Guy Calaf/Bloomberg via Getty Images
بول غراهام أشار في تغريدته إلى آلاف الضحايا من الأطفال في القصف الإسرائيلي على غزة (غيتي)
9/11/2023

تعرّض رائد التكنولوجيا الأميركي الشهير بول غراهام لهجوم حاد من مغردين إسرائيليين على خلفية تغريدة له على منصة "إكس" تحدث فيها عن آلاف الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا جرّاء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من شهر.

وكتب غراهام -وهو أيضا كاتب ومستثمر ومؤسس شركة "فيا ويب" التي سُميت لاحقا بمتجر ياهو- "شهر كئيب.. 31 إسرائيليا وما لا يقل عن 3600 طفل فلسطيني قتلوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

ويبدو أن التغريدة قد أثارت غضب المؤيدين للاحتلال الإسرائيلي، فكتب الإسرائيلي جوناثان عوفاديا يسأله عن مصدر الأرقام التي ذكرها في تغريدته، ليرد عليه غراهام بأن المصدر هو وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، وأرفق تقرير الوكالة بالتغريدة.

ولاحقا، هاجمته مغردة أخرى، تساءلت عن "تجاهل 1400 إسرائيلي وآخرين قتلوا في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية، ليرد عليها أن هذه الأرقام تتضمن ما حدث في ذلك التاريخ.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ففي 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كتب غراهام تغريدة أخرى قال فيها "يشير تحليل بيانات الوفيات في الحرب الحالية إلى أن وزارة الصحة هي مصدر موثوق للمعلومات عن إجمالي أعداد القتلى، وينبغي النظر إلى تقديراتها الأخيرة التي تشير إلى مقتل أكثر من 8000 من سكان غزة حتى الآن على أنها ذات مصداقية".

وهنا يعود من جديد الهجوم عليه والسجال بينه وبين مغردين مشككين بأرقام وزارة الصحة الفلسطينية، ويسأله أحد المغردين "كم نسبة المسلحين من هؤلاء القتلى حسب اعتقادك؟"، ويضيف المغرد "أنه وبالنظر إلى الأرقام المبلغ عنها في صراعات غزة السابقة، فإن الأرقام تميل بشكل كبير إلى الشباب الذكور".

ليرد عليه غراهام بالقول "إن تحليل التركيبة السكانية لهؤلاء القتلى ومقارنتهم بشكل دقيق بإجمالي عدد سكان غزة يشير إلى أنه -حتى الآن على الأقل- كان معظم القتلى بشكل شبه مؤكد من المدنيين".

يذكر أن بول غراهام أحد أشهر رواد التكنولوجيا في أميركا والعالم، كما أنه كاتب مقالات، ومؤلف، ومستثمر، ومبرمج. وبالإضافة إلى إنشاء متجر "ياهو"، فقد شارك أيضا في تأسيس مبادرة "واي-كومباينيتور"، وهي مبادرة لدعم الراغبين في إطلاق مشاريعهم الخاصة.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي