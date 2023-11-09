وزير خارجية إيران: توسيع نطاق الحرب أصبح أمرا لا مفر منه

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، إن توسيع نطاق الحرب أصبح أمرا لا مفر منه نظرا لتزايد حدة الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

ونشرت الخارجية الإيرانية تغريدة لعبد اللهيان على موقع "إكس" (تويتر سابقا) قال فيها إن "إن وقت استمرار جرائم تل أبيب يقترب من نهايته بسرعة".

وأضاف الوزير الإيراني أن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ أكثر من شهر أظهرت "الوجه الإجرامي والعنيف والعدواني للكيان الصهيوني بشكل واضح في إبادة النساء والأطفال في غزة".

"إن وقت استمرار جرائم تل أبيب يقترب من نهايته بسرعة. والفائدة الوحيدة لنتنياهو هي أنه جعل أسس الكيان الإسرائيلي المزيف أكثر اهتزازا وأظهر الوجه الإجرامي والعنيف والعدواني للكيان الصهيوني بشكل واضح ومن دون رتوش في إبادة النساء والأطفال في غزة، ولا شك أن المستقبل لفلسطين". https://t.co/iAQgxg4iCU — 🇮🇷 الخارجية الإيرانية (@IRIMFA_AR) November 9, 2023

من جهته، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الخميس إن تصاعد ما وصفها بالجرائم في غزة سيؤدي إلى تعقيد الوضع في فلسطين والمنطقة.

وأضاف رئيسي، خلال كلمته في قمة منظمة التعاون الاقتصادي بالعاصمة الأوزبكستانية طشقند، أن الدعم الغربي الشامل لإسرائيل عامل أساسي في استمرار الحرب.

كما قال الرئيس الإيراني إن ردع إسرائيل يتم عبر قطع بعض الدول علاقاتها السياسية والاقتصادية معه.

وأكدت إيران أنها لا تسعى لتوسيع دائرة الحرب في المنطقة، لكنها حذرت مرارا من أن تمادي تل أبيب في حربها الشاملة على غزة سيؤدي إلى تمدد المواجهة عبر المنطقة.

وأواخر الشهر الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني إن مواصلة قتل النساء والأطفال ستؤدي إلى نفاد صبر قوات المقاومة وشعوب المنطقة.