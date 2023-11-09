واشنطن وسول تتشاركان مخاوف "بالغة" بشأن تعاون موسكو وبيونغ يانغ

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الخميس إنه ونظيره الكوري الجنوبي بارك جين لديهما مخاوف "بالغة" إزاء التعاون العسكري المتنامي بين كوريا الشمالية وروسيا.

وقال بلينكن -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي في سول- "نحن نتشارك مخاوف عميقة بشأن التعاون العسكري المتنامي والخطر بين كوريا الشمالية وروسيا".

وقال الوزيران أيضا إنهما ناقشا العمل معا لتنفيذ ما تسمى إستراتيجية الردع الممتدة لمواجهة ما يصفانها بالتهديدات من كوريا الشمالية وتعزيز التعاون الإستراتيجي مع اليابان.

بيانات مشتركة

وأضاف الوزيران "تتخذ الدول الثلاث خطوات من أجل تحسين الاستجابة المشتركة عبر مشاركة بيانات التحذير من صواريخ كوريا الشمالية في حينها وإجراء تدريبات دفاعية ثلاثية وبذل جهود لمواجهة الأنشطة الإلكترونية الخبيثة لكوريا الشمالية".

وأدانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان ما وصفته بتدفق الأسلحة والمعدات العسكرية من كوريا الشمالية إلى روسيا، قائلة إن حركة البضائع من الدولة المنعزلة إلى روسيا دليل على ذلك.

وتنفي كوريا الشمالية وروسيا عقد أي صفقات أسلحة رغم أن زعيمي البلدين تعهدا بتعاون عسكري وثيق عندما التقيا في سبتمبر/أيلول الماضي في أقصى شرق روسيا.

وقال وزير الخارجية الكوري الجنوبي أيضا بعد اجتماعه مع نظيره الأميركي إنهما يطالبان كوريا الشمالية بإلغاء خطة لإطلاق قمر صناعي للتجسس.