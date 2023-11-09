الضفة تواصل التصعيد.. مواجهات بالخليل ونابلس والاحتلال يقصف مخيم جنين

أصيب مستوطنان إسرائيليان فجر اليوم الخميس بإطلاق نار في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال عند مدخل مدينة جنين.

ووفق مصادر إسرائيلية، فإن المهاجمين أطلقوا النار من مسافة قريبة تجاه مركبة تقل مستوطنين قرب مستوطنة إيتمار جنوب شرق مدينة نابلس.

وأضافت المصادر أن المنفذين تمكنوا من الانسحاب من مكان الحادث، في حين شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات تفتيش واسعة قرب نابلس بحثًا عنهم.

وفي السياق، اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرقي مدينة نابلس.





قصف جنين

وفي مدينة جنين، استهدفت مسيّرة إسرائيلية مخيم جنين بصاروخ، وذلك عقب اقتحام قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مدينة جنين تسندها آليات وطائرات مسيرة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن صفارات الإنذار انطلقت، وأعلن الاستنفار في جنين ومخيمها، بالتزامن مع سماع إطلاق نار تجاه آليات الاحتلال في شوارع المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدينة ومخيمها، وقامت بعمليات تجريف للشوارع، كما نشرت قناصين على أسطح المنازل.

ودارت اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال، ونقلت وسائل إعلام فلسطينية أن المقاومين تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة خلال التصدي للقوات الإسرائيلية.

كما أعلنت فصائل المقاومة في مدينة جنين استهداف آليات الاحتلال بعبوات ناسفة وبالرصاص عند مدخل المخيم.

شهيد بالخليل

وأفادت مصادر طبية باستشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دورا بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وكانت قوات من جيش الاحتلال قد اقتحمت البلدة لتنفيذ حملة اعتقالات في صفوف الشبان، اندلعت على إثرها مواجهات بين الشبان والقوات المقتحمة، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي، مما أدى إلى استشهاد الشاب وإصابة آخر.

وبذلك ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 164 شهيدا وأكثر من 2300 جريح.





انفجار محتمل

ويتواصل التصعيد في الضفة في ظل صدور تقارير حكومية في إسرائيل تتحدث عن انفجار محتمل للأوضاع في الضفة.

وأمس الأربعاء، أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص، واعتقل آخرون في اقتحامات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية، تخللتها اشتباكات مع مقاومين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 61 فلسطينيا أصيبوا في مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة بيت لحم، بينهم 7 بالرصاص الحي.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الاقتحامات الجديدة 65 فلسطينيا.