الاحتلال يدّعي السيطرة على موقع لحماس بعد قتال لعشر ساعات

ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس أنه تمكن من السيطرة على موقع تابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في شمال قطاع غزة بعد معارك استمرت 10 ساعات خلال الليلة الماضية.

وأوضح الجيش -في بيان- أن هذا الموقع يوجد في غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقال الجيش خلال عملية السيطرة على الموقع خاض الجنود معركة وجها لوجه ضد المسلحين التابعين لحركتي حماس والجهاد الإسلامي الذين وُجدوا في الموقع سواء فوق الأرض، أو في مسار تحت أرضي في المنطقة.

وأضاف الجيش أن الجنود استكملوا السيطرة على الموقع بعد 10 ساعات من القتال دون الحديث عن خسائر في صفوفه، ولم تعقب حركتا حماس أو الجهاد على ما أعلنه الاحتلال.

وتعليقا على الموضوع أوضح الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري -في نشرة سابقة على الجزيرة- أن المقاومة الفلسطينية تعتمد حرب العصابات التي تقوم على مبدأ الكر والفر، فقد تكون المقاومة اعتبرت أن من المصلحة الانسحاب من موقع ما، ولكنها تواصل استهدافها لمواقع أخرى، مشيرا إلى أن ذلك إذا صدق الإسرائيليون في ادعائهم.

وأضاف الدويري أن جيش الاحتلال لا يقدم أي فيديوهات تؤكد مصداقية ما يقول، ولا تنطبق تصريحاته على الواقع وغير مقرونة بدلائل وليست موثقة.





ومنذ 34 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها نحو 11 ألف فلسطيني بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، وأصيب أكثر من 26 ألفا، كما استشهد أكثر من 165 فلسطينيا، واعتقل 2280 في الضفة الغربية.

في حين أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، مقتل 35 جنديا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.