إصابة مبنى في إيلات بطائرة مسيرة والبلدية تلغي كل التجمعات

أعلن الجيش الإسرائيلي أن انفجارا وقع -اليوم الخميس- في مدينة إيلات على البحر الأحمر جراء اصطدام طائرة مسيرة بإحدى المدارس، وقال إنه يقوم بالتحقق من جهة إطلاق الطائرة، بعدما أعلن الآونة الأخيرة اعتراض صواريخ ومسيّرات أطلقت باتجاه المدينة.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إنه تعامل مع 7 حالات لأشخاص أصيبوا بالهلع جراء الانفجار الذي هز إيلات، في حين أغلقت الشرطة طرقا عدة في موقع تحطم المسيّرة، ووصل خبير متفجرات المكان لمباشرة التحقيق في إطار التعامل مع حدث أمني.

وأفاد مراسل الجزيرة إلياس كرام بأن الصور الواردة من إيلات تشير إلى انفجار كبير وأضرار واسعة في المبنى، وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي استغرق قرابة 1.5 ساعة قبل أن يصدر بيانه المقتضب لتوضيح طبيعة الانفجار، ولم يتمكن على الفور من تحديد مصدر المسيرة.

وقال أيضا إن رئيس بلدية إيلات أعلن إلغاء جميع الفعاليات الجماهيرية عقب الانفجار. وأشار إلى أن المدينة تستضيف حاليا نحو 60 ألف إسرائيلي ممن تم إجلاؤهم من مستوطنات غلاف غزة عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

عاجل | الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة أصابت قبل قليل أحد المباني المدنية في مدينة إيلات#حرب_غزة #فيديو

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وأضاف مراسل الجزيرة أن هذا التطور يثير مخاوف بين الإسرائيليين لأنه يعني أن الهجمات بالصواريخ والمسيرات صارت تمتد من أقصى الجنوب حيث إيلات -التي تقع عند مفترق بين مصر والأردن والبحر الأحمر- إلى أقصى الشمال حيث مستوطنة المطلة التي يستهدفها حزب الله اللبناني.

وكان الحوثيون في اليمن قد أطلقوا الآونة الأخيرة صاروخا باليستيا باتجاه إيلات قالوا إنه تضامن مع الشعب الفلسطيني، كما أطلقوا صواريخ مجنحة ومسيّرات مفخخة، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي آنذاك أنه اعترض صاروخا باليستيا واحدا على الأقل عبر منظومة حيتس الصاروخية على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الجنوب من إيلات، كما قال إن طائرات من طراز "إف-35" اعترضت صواريخ مجنحة ومسيّرات مفخخة.