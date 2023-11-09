محتجزة وطفل إسرائيليان: نتنياهو يعذب الناس ويقتل الأطفال والأسرى في غزة وهو سبب الفوضى

قالت حنا كتسير، وهي مسنة إسرائيلية موجودة لدى سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هو المسؤول عن كل الفوضى في العالم كله.

وكان الناطق باسم سرايا القدس قد قال في وقت سابق إن حركة الجهاد قررت إطلاق سراح مسنة وشاب إسرائيليين لأسباب إنسانية، وإنها ستفعل فور سماح الظروف بذلك.

وقالت كتسير -خلال ظهورها في مقطع فيديو بث لها اليوم الخميس- إنها من مستوطنة نيري عوز، وإنها تعيش في مكان ليس مكانها، وتشتاق إلى بيتها وزوجها وأولادها، وتأمل أن تراهم الأسبوع المقبل.

واتهمت المحتجزة الإسرائيلية نتنياهو بتدمير كل شيء جميل، وقالت إنه استهدف الناس وعذبهم، وتسبب في قتل الأطفال، وارتكب أخطاء فادحة.

وقالت إن نتنياهو ألحق الأذى بالمجتمع الإسرائيلي وبمجتمع آخر، في إشارة لقطاع غزة، معربة عن اعتقادها بأن نتنياهو هو المسؤول عن المشكلة برمتها وعن كل ما يحدث في غزة، بل عن الاضطراب الحاصل في أنحاء العالم.

وأكدت كتسير أن على نتنياهو ترك منصبه والجلوس في بيته، مؤكدة أن مقاتلي الجهاد فعلوا كل شيء لإبقاء المحتجزين أحياء، وأن كل شيء كان جيدا.

وأضافت "تعاملوا معنا بشكل محترم جدا من ناحية الصحة والطعام ومكان النوم، وكل شيء صار بشكل عادي"، داعية حكومة إسرائيل إلى التوصل لاتفاق واضح يعيدهم إلى أهلهم بسلام وبصحة جيدة.

طفل محتجز

كما خاطب طفل محتجز يدعى يجيل يعقوب رئيس حكومة الاحتلال بقوله إن "قطاع غزة يتعرض لقصف فظيع ووحشي بشكل لا يصدق"، مضيفا "نتنياهو أنت تقتل الأطفال والأسرى الإسرائيليين أيضا".

وقال يعقوب (13 عاما) "أنت تقطع المياه والكهرباء والدواء عن غزة ونحن كأسرى بحاجة إلى هذه الأشياء وليس الفلسطينيين".

وأكد يعقوب أنه مشتاق جدا لأهله وأصدقائه، وقال إنه يشكر كل المتضامنين مع الأسرى والمحتجزين في إسرائيل الذين يضغطون على الحكومة من أجل إعادة الجميع بسرعة.

وأعرب عن أمله في أن يعود لأهله سريعا، لأنه كلما مر الوقت تكون حياته معرضة للخطر بشكل أكبر، مضيفا "أشكر مقاتلي الجهاد الذين حافظوا على حياتي في غزة كي لا أموت، ووفروا لي الطعام والدواء والماء وكل شيء".

وختم يعقوب بالقول إنه "يُحمل نتنياهو مسؤولية أي شيء سيئ يحصل له، مؤكدا أن هذا "سيكون في رقبتك وعلى مسؤوليتك"، مضيفا "وإذا حصل شيء للأسرى، فسيكون بسببك أيضا، لأن مقاتلي الجهاد يعملون بكل قوة للحفاظ علينا، وعلى جميع الأسرى الإسرائيليين".