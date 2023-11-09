أمير قطر يبحث في الإمارات خفض التصعيد بغزة وحماية المدنيين

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، تطورات الأوضاع في قطاع غزة وفلسطين وحماية المدنيين وخفض التصعيد بما يحقق أمن واستقرار المنطقة.

وقال بيان للديوان الأميري القطري إن الشيخ تميم بحث مع رئيس الإمارات العلاقات الأخوية بين البلدين، والسبل الكفيلة بدعمها وتوطيدها في مختلف المجالات، إضافة إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك.

وأضاف أن الجانبين استعرضا خلال المباحثات تطوّرات الأحداث إقليميا ودوليا، وتبادلا وجهات النظر حيال عدد من القضايا الراهنة، لاسيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما بحثا سبل تعزيز العمل الإغاثي والإنساني وحماية المدنيين وخفض التصعيد في غزة بما يحقق الاستقرار والأمن في المنطقة، وفق البيان.