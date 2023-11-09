غارة أميركية على منشأة عسكرية شرقي سوريا

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن سلاح الجو الأميركي قصف الأربعاء "منشأة أسلحة" في شرق سوريا قال إنها "مرتبطة بإيران"، وذلك "ردا على هجمات استهدفت أميركيين".

وقال أوستن في بيان إن "القوات العسكرية الأميركية نفذت ضربة دفاعا عن النفس ضد منشأة في شرقي سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني وجماعات تابعة له".

وأشار البيان إلى أن الضربة نفذتها طائرتان أميركيتان من طراز "إف-15″، وجاءت "ردا على الهجمات التي استهدفت القوات الأميركية" في العراق وسوريا في الآونة الأخيرة.

وقال وزير الدفاع الأميركي إن قواته جاهزة لاتخاذ إجراءات إضافية "دفاعا عن قواتنا ومنشآتنا، ونحث على عدم التصعيد".

وكان مسؤول في البنتاغون قد قال في مقابلة مع الجزيرة إن القوات الأميركية في العراق وسوريا تعرضت إلى 41 هجوما منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشار المسؤول إلى أن القوات الأميركية في منطقة الشدادي قرب مدينة الحسكة شرقي سوريا تعرضت لهجوم أمس الأربعاء دون وقوع إصابات أو أضرار.