شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على محيط المستشفى الإندونيسي في غزة

استهدف الجيش الإسرائيلي -مساء اليوم الخميس- محيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد وجرح مواطنين فلسطينيين.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على منطقة حي الزعتر أحد المربعات السكنية المجاورة للمستشفى الإندونيسي الذي يؤوي عشرات آلاف الجرحى والمرضى والنازحين غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين.

وأظهرت مشاهد خاصة -وثقها صحفي للجزيرة- اللحظات الأولى عقب الغارات الإسرائيلية في محيط المستشفى الإندونيسي.





وتسبب هذا القصف بإحداث أضرار جسيمة في بعض مرافق المستشفى وكذلك حالات هلع بين المواطنين الذين هرعوا إليه، في محاولة للاحتماء من القصف.

وفي وقت سابق اليوم، أطلقت طائرات الجيش الإسرائيلي صواريخ عدة على فترات متواصلة على محيط مجمع الشفاء الطبي، ومحيط مستشفى النصر غرب غزة.

وأوضح أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع المحاصر أن الانتهاكات الإسرائيلية أدت لاستهداف 130 مؤسسة صحية وخروج 18 مستشفى و46 مركزا للرعاية الأولية عن الخدمة، قائلا إن إسرائيل تستخدم سلاح التجويع بحق الجرحى والمرضى بالمستشفيات، وأضاف أن 195 من أعضاء الطواقم الطبية استشهدوا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

ومنذ 34 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة أسفرت عن استشهاد أكثر من 10 آلاف فلسطيني معظمهم نساء وأطفال، وإصابة نحو 27 ألفا آخرين.