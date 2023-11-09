الاحتلال يستهدف مستشفيات غزة بغارات جوية متزامنة

استهدفت غارات متزامنة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس وفجر اليوم الجمعة عددا من المستشفيات في قطاع غزة، في وقت حذرت فيه وزارة الصحة في القطاع من كارثة كبرى جراء استهداف المستشفيات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن الاحتلال الإسرائيلي شن غارات متزامنة على عدد من المستشفيات خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أن الاحتلال هدد سابقا مسؤولي المستشفيات بغزة والآن يمر إلى الاستهداف.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة للجزيرة أن استمرار الاحتلال في استهداف المستشفيات في القطاع يتسبب في كارثة كبرى، لافتا إلى أن هناك ساعات محدودة قبل أن تصبح مدينة غزة وشمالها دون أي خدمات طبية.

المستشفى الإندونيسي

ومساء الخميس، قصفت طائرات الاحتلال محيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وجرح مواطنين فلسطينيين.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على منطقة حي الزعتر، أحد المربعات السكنية المجاورة للمستشفى الإندونيسي الذي يؤوي عشرات آلاف الجرحى والمرضى والنازحين، غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين.

وأظهرت مشاهد خاصة -وثقها صحفي للجزيرة- اللحظات الأولى عقب الغارات الإسرائيلية في محيط المستشفى الإندونيسي.

وتسبب هذا القصف في إحداث أضرار جسيمة في بعض مرافق المستشفى، وفي حالات هلع بين المواطنين الذين هرعوا إليه، في محاولة للاحتماء من القصف.





مستشفى الرنتيسي

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الرنتيسي للأطفال وسط مدينة غزة، مما أدى إلى اندلاع حريق ضخم في الأدوار السفلية ومواقف السيارات.

وأظهرت صور حصلت عليها الجزيرة النيران وهي تلتهم السيارات بشكل كامل، في وقت يحاول فيه بعض الأشخاص إطفاءها بخراطيم مياه عادية. وظهرت بعض السيارات داخل المستشفى وقد تفحمت تماما.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة للجزيرة إن القصف أدى لاشتعال النيران في السيارات ومنها انتقلت النيران إلى أقسام الجرحى، مشيرا إلى أن النازحين الموجودين بالمستشفى والفرق الطبية تمكنوا من السيطرة على الحريق.





مجمع الشفاء

وفي وقت سابق الخميس، أطلقت طائرات الجيش الإسرائيلي صواريخ عدة على فترات متواصلة على محيط مجمع الشفاء الطبي ومحيط مستشفى النصر غرب غزة.

وأوضح القدرة أن الانتهاكات الإسرائيلية أدت لاستهداف 130 مؤسسة صحية وخروج 18 مستشفى و46 مركزا للرعاية الأولية عن الخدمة، قائلا إن إسرائيل تستخدم سلاح التجويع بحق الجرحى والمرضى بالمستشفيات.

وأضاف أن 195 من أعضاء الفرق الطبية استشهدوا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

ومنذ 34 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد أكثر من 10 آلاف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وإصابة نحو 27 ألفا آخرين.