أخبار|فلسطين

سيناتور أميركي يدعم رشيدة طليب والبيت الأبيض يندد بموقفها من حرب غزة

U.S. Rep. Rashida Tlaib (D-MI) speaks at a rally calling on Congress to censure President Donald Trump on Capitol Hill in Washington, U.S., April 30, 2019. REUTERS/Aaron P. Bernstein
رشيدة طليب نددت بما وصفته بدعم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني (رويترز-أرشيف)
9/11/2023

دافع رئيس لجنة الموازنة بمجلس الشيوخ الأميركي شيلدون وايتهاوس عن النائبة الأميركية من أصل فلسطيني رشيدة طليب بسبب موقفها من حرب إسرائيل على قطاع غزة، في وقت ندد فيه البيت الأبيض بتعليقات لها.

وقال السيناتور وايتهاوس إن إدانة رشيدة طليب الفلسطينية الأميركية الوحيدة في الكونغرس بدل إقرار المساعدات التي تحتاجها غزة بشدة، والعمل على وقف الصراع في الشرق الأوسط، "أمر مثير للشفقة ومخجل".

وصوّت مجلس النواب الأميركي لصالح توجيه اللوم للنائبة الديمقراطية رشيدة طليب بسبب تعليقات أدلت بها عن حرب إسرائيل على قطاع غزة والتي أدت حتى الآن إلى سقوط أزيد من 10 آلاف و600 شهيد فلسطيني، بالإضافة إلى آلاف الجرحى.

وانضم 22 ديمقراطيا إلى معظم الجمهوريين في المجلس لتوجيه اللوم إلى طليب بزعم "ترويجها روايات كاذبة" عن عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد الاحتلال الإسرائيلي، ردا على قتله المدنيين وتدنيسه المقدسات.

واتهم المجلس رشيدة طليب بالدعوة إلى تدمير دولة إسرائيل انطلاقا من تأكيدها على قيام الدولة الفلسطينية "من النهر إلى البحر"، وهي المقولة التي يعتبر الكثير من اليهود أنها معادية للسامية وتدعو إلى القضاء على إسرائيل.

The U.S. House of Representatives gathers for a third round of voting to elect a new Speaker of the House at the U.S. Capitol in Washington, U.S., October 20, 2023. REUTERS/Jonathan Ernst
مجلس النواب الأميركي صوّت لصالح توبيخ رشيدة طليب بسبب موقفها من حرب غزة (رويترز)

البيت الأبيض يندد

من جانبه، ندد البيت الأبيض يوم الأربعاء باستخدام النائبة رشيدة طليب شعارا مؤيدا للفلسطينيين وهو "من النهر إلى البحر".

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير "فيما يتعلق بهذا المصطلح، فقد كنا واضحين للغاية أننا نختلف بشدة".

واستنكرت طليب مرارا هجوم حماس الذي تقول تل أبيب إنه أدى إلى مقتل نحو 1400 إسرائيلي، لكنها انتقدت أيضا الدعم الأميركي لإسرائيل في الوقت الذي يواصل فيه جيشها قصفا عنيفا على قطاع غزة أودى بحياة آلاف المدنيين في غزة معظمهم من النساء والأطفال.

كما أثارت طليب غضب العديد من زملائها الديمقراطيين يوم الجمعة الماضي عندما نشرت مقطعا مصورا اتهمت فيه الرئيس الأميركي جو بايدن بدعم ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني".

ورفضت رشيدة طليب الاتهامات بمعاداة السامية خلال خطاب ألقته في قاعة مجلس النواب أول أمس الثلاثاء.

وقالت "أنا الأميركية الفلسطينية الوحيدة في الكونغرس، ووجهة نظري مطلوبة أكثر من أي وقت مضى". وأضافت "انتقادي كان دائما موجها للحكومة الإسرائيلية وتصرفات (رئيس الوزراء) بنيامين نتنياهو.. فكرة أن انتقاد الحكومة الإسرائيلية هو معاداة للسامية تشكل سابقة خطيرة للغاية".

يذكر أن جدة رشيدة طليب وكثير من أقاربها يعيشون في قرية بيت عور الفوقا التابعة لمحافظة رام الله والبيرة في الضفة الغربية المحتلة.

المصدر : الجزيرة + وكالات + مواقع التواصل الاجتماعي