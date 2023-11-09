حزب الله يهاجم موقعين عسكريين إسرائيليين والاحتلال يقصف جنوب لبنان

هاجم حزب الله اللبناني -اليوم الخميس- موقعين عسكريين إسرائيليين على الأقل قبالة جنوب لبنان، ورد جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف بلدات لبنانية عدة.

فقد أعلن حزب الله -في بيان- أن مقاتليه استهدفوا بالصواريخ موقع المطلة الإسرائيلي وحققوا إصابات مباشرة فيه، دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

من جانبه، قال مراسل الجزيرة إن حزب الله استهدف بصاروخ موجه ثكنة راميم الإسرائيلية قبالة بلدة مركبا بالقطاع الأوسط لجنوب لبنان، مشيرا كذلك إلى الهجوم الذي تبناه الحزب على موقع المطلة.

بدورها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان باتجاه موقع عسكري في مستوطنة مرغليوت في منطقة إصبع الجليل.

وبحسب المصدر نفسه، تم إغلاق طرق عدة في منطقة الجليل إثر استهداف الموقع العسكري في مرغليوت.

وفي غضون ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل مصممة على حماية حدودها، مضيفا أنه في حال ارتكب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله خطأ فسيتحمل الحزب ولبنان نتائجه، بحسب تعبيره.

ومنذ إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يخوض حزب الله اشتباكات متفرقة مع الجيش الإسرائيلي عبر الحدود.

وقتل وأصيب جنود إسرائيليون، واستشهد نحو 50 من مقاتلي حزب الله في هذه المواجهات.

"استهدافات بشكل استباقي".. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جنوب لبنان pic.twitter.com/LPF4uuZJIK — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 9, 2023

قصف إسرائيلي

في غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية محيط بلدات كفركلا ودير ميماس ومركبا وحولا في جنوب لبنان.

وكانت مراسلة الجزيرة ذكرت قبل ذلك أن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية مواقع في منطقة مزارع شبعا المحتلة وتلال كفر شوبا.

وفي الإطار، قال متحدث عسكري إسرائيلي إن طائرة مسيرة إسرائيلية تعرضت لإطلاق نار فوق مزارع شبعا المحتلة.

وخلال الأسابيع الماضية، أوقع القصف عددا من الضحايا من المدنيين اللبنانيين، في حين نزح آلاف آخرون.

والجمعة الماضية، قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن حزبه انخرط في معركة طوفان الأقصى من البداية، وإنه مستمر في خوضها.

في المقابل، توعدت إسرائيل حزب الله برد "مدمر" إذا انخرط في الحرب بشكل كامل.