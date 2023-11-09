سرايا القدس: مستعدون للإفراج عن محتجزين اثنين لأسباب إنسانية

كشف الناطق العسكري باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن استعداد حركته للإفراج عن محتجزين لديهما لأسباب إنسانية، وأكد أنهم يقفون كتفا بكتف مع كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال أبو حمزة -في تسجيل مصور بثته قناة الجزيرة- "إن سرايا القدس مستعدة للإفراج عن المحتجزة السيدة حنا كاتسير لأسباب إنسانية وصحية"، مؤكدا أنهم قد لا يستطيعون تقديم الرعاية الصحية لها في ظل انعدام الدواء الوقود والكهرباء وكل مقومات الحياة.

كما أعلن استعداد سرايا القدس الإفراج عن الفتى ياغيل يعقوب لأسباب إنسانية لصغره سنه، رغم أن سجون الاحتلال تعج بمئات الأسرى من أطفال فلسطين، كما نوّه أبو حمزة.

وبحسب الناطق باسم سرايا القدس، ستدخل مبادرة الإفراج عن المحتجزين حيز التنفيذ إذا توفرت الشروط الملائمة ميدانيا وأمنيا.

ومن جهة أخرى، أكد أن سرايا القدس ومنذ البداية أعلنت أنها "جزء أصيل من طوفان الأقصى، وتقف كتفا بكتف بجانب الإخوة المجاهدين في كتائب القسام"، وأضاف " شباب وأبطال ومجاهدو سرايا القدس كالموج الهادر في هذا الطوفان، بالقوة المدفعية والصاروخية تارة وبأبطال نخبة القنص والدروع تارة أخرى وسائر التشكيلات العسكرية التي تصد أرتال الدبابات ومرتزقة جيش العدو في كافة محاور القتال".

وأشاد أبو حمزة بصمود وثبات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي قال إنه يتعرض لحرب إبادة مفروضة عليه، حيث تقصف البيوت على رؤوس ساكنيها وتسفك الدماء.

وتوعد الاحتلال الإسرائيلي بأنه لن يحقق الانتصار أمام شعب ما عرف سوى طريق الانتصار و "سنحطم آمالكم على أرض غزة كما حطمنا آمال أسلافكم على أسوار عكا.."

وطمأن الشعب الفلسطيني، وكل المحبين والداعمين والمناصرين في العالم أن سرايا القدس والمقاومة بـ"ألف ألف بخير " و" وأن العدو الذي يحاول منذ أيام طويلة التقدم من عدة محاور يتجرع الألم والرعب بدباباته التي أصبحت توابيت متنقلة".

كما قال أبو حمزة إن الفلسطينيين "يواجهون حربا كونية هدفها الواضح هو إبادة الشعب الفلسطيني والعدو يستهدف كل شيء حتى أسراه الذين باتوا في قبضة سرايا القدس والمقاومة".