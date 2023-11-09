البيت الأبيض يعلن هدنة يومية بغزة وإسرائيل تصفها بالتوقف التكتيكي

أعلن البيت الأبيض أن إسرائيل ستبدأ هدنا لمدة 4 ساعات يوميا شمال غزة اعتبارا من اليوم الخميس، مع الإعلان عنها مسبقا قبل 3 ساعات، من أجل السماح للسكان بالتوجه جنوبا في ظل الحرب الدائرة في القطاع المحاصر.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن هذه الهدن نجمت عن مناقشات مع إسرائيليين الأيام الأخيرة، بما في ذلك محادثات أجراها الرئيس جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف كيربي أن السلطات الإسرائيلية أكدت أنه لن تكون هناك عمليات عسكرية في رقعة الهدنة خلال فترة الهدن، وسيكون هناك ممران إنسانيان سيسمحان للمدنيين بالابتعاد عن طريق الأذى وبإيصال المساعدات الإنسانية، كما يمكن استخدامها وسيلة لإخراج الرهائن.

وشدد على أن واشنطن لا تزال ضد وقف كلي لإطلاق النار في غزة لأنه سيفيد حماس وسيمنحها الشرعية، حسب تعبيره.

من جانبه، أكد بايدن أنه حاليا لا توجد إمكانية لوقف النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقطاع غزة، بينما قال نتنياهو إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة دون الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حماس.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إن إسرائيل لم توافق على أي وقف لإطلاق النار في حملتها العسكرية في قطاع غزة، لكنها ستواصل السماح بفترات توقف قصيرة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وقال المتحدث باسم الجيش اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيخت "ليس هناك وقف لإطلاق النار، وأكرر أن ليس هناك وقف لإطلاق النار، وما نفعله أن هذه الهدنة لـ4 ساعات، هي فترات توقف تكتيكية ومحلية لإتاحة وصول المساعدات الإنسانية".

ومنذ 34 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 10 آلاف و812 فلسطينيا، بينهم 4412 طفلا و2918 امرأة وإصابة نحو 27 ألفا آخرين.