الأونروا تدعو واشنطن لوقف فوري لإطلاق النار بغزة وإنهاء الحصار

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إن على وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأشار لازاريني إلى أن وقف إطلاق النار الفوري يمكن أن يحول دون وقوع كارثة، مطالبا بإنهاء الحصار المفروض على غزة والسماح للمساعدات الإنسانية بالتدفق إلى القطاع دون قيود.

وأكد أن المساعدات القليلة التي تصل عبر معبر رفح أقل بكثير مما هو مطلوب.

ولفت المفوض العام لوكالة الأونروا إلى أن 700 ألف شخص يعيشون الآن في نحو 150 مبنى للأونروا في أنحاء قطاع غزة.

من جهته، قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة هشام مهنا إنه لا يوجد مكان آمن في غزة.

وأشار إلى أن آلاف المدنيين في القسم الشمالي من غزة يتوجهون إلى جنوب القطاع سيرا على الأقدام في ظل افتقارهم إلى المياه والدواء والحاجات الأساسية.

ودعا مهنا إلى ضرورة وقف الأعمال العدائية كي يستعيد أهل غزة قدرتهم على الاستمرار.

ومنذ 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي اتسعت رقعة المعارك البرية والمواجهات المباشرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي كتائب عز الدين القسام والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

ومنذ 34 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، وقتل أكثر من 10 آلاف و569 فلسطينيا، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، وأصاب 26 ألفا و475، كما قتل 163 فلسطينيا واعتقل 2280 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.