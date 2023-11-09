أبرز تطورات اليوم الـ34 من الحرب الإسرائيلية على غزة
9/11/2023
في اليوم الـ34 من الحرب على قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة من القطاع، في حين كبّدته فصائل المقاومة الفلسطينية خسائر فادحة، حيث دمرت كتائب القسام عددا كبيرا من دباباته وآلياته، وقتلت المزيد من جنوده.
وبينما أعلن البيت الأبيض أن إسرائيل وافقت على هدنة لـ4 ساعات يوميا في شمال قطاع غزة اعتبارا من اليوم، نفى الجيش الإسرائيلي وقف إطلاق النار وقال إن الحديث يدور عن "فترات توقف تكتيكية لأسباب إنسانية".
وهذه أبرز تطورات اليوم الـ34 من الحرب على غزة:
- وزير الخارجية الإيراني: لا مفر من توسيع نطاق الحرب.
- تعليق الدراسة في إيلات بعد سقوط مسيّرة مفخخة.
- البيت الأبيض: إسرائيل ستطبق هدنة لـ4 ساعات يوميا في شمال غزة.
- وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نوقف القتال حتى نعيد المخطوفين.
- صحيفة: مدير السي آي إيه أجرى محادثات إيجابية مع أمير قطر.
- الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ باليستي من اليمن.
- خروج بنك الدم بغزة عن الخدمة جراء القصف.
- 14 شهيدا في جنين وقوات الاحتلال تبدأ الانسحاب.
- القسام تعلن مقتل مجندة أسيرة بقصف إسرائيلي.
- سرايا القدس تبدي استعدادها للإفراج عن محتجزَين لديها.
- أمير قطر يبحث مع رئيس الإمارات التطورات في فلسطين.
- الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي والعثور على جثة جندية.
- فرنسا تدعو لجمع مليار يورو من أجل غزة.
- ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 10812 شهيدا -بينهم 4412 طفلا و2918 امرأة و667 مسنا- و26905 مصابين منذ بدء الحرب.
- مفوض الأونروا: 99 من زملائنا قتلوا في غزة منذ بداية الحرب.
- إسرائيل تعتقل رئيس حركة المتابعة العليا محمد بركة.
- أردوغان: إسرائيل انتهكت القيم الإنسانية في قطاع غزة.
- بن غفير: الانتقادات لعنف المستوطنين يجب أن تختفي.
- كتائب القسام تعلن تدمير دبابة وآليات إسرائيلية.
المصدر : الجزيرة