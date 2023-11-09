أبرز تطورات اليوم الـ34 من الحرب الإسرائيلية على غزة

في اليوم الـ34 من الحرب على قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة من القطاع، في حين كبّدته فصائل المقاومة الفلسطينية خسائر فادحة، حيث دمرت كتائب القسام عددا كبيرا من دباباته وآلياته، وقتلت المزيد من جنوده.

وبينما أعلن البيت الأبيض أن إسرائيل وافقت على هدنة لـ4 ساعات يوميا في شمال قطاع غزة اعتبارا من اليوم، نفى الجيش الإسرائيلي وقف إطلاق النار وقال إن الحديث يدور عن "فترات توقف تكتيكية لأسباب إنسانية".

وهذه أبرز تطورات اليوم الـ34 من الحرب على غزة: