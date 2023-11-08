نحو 10 آلاف و600 شهيد منذ بداية الحرب على غزة 40% منهم أطفال

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء الحرب على القطاع إلى 10 آلاف و569، حيث وقعت اليوم الأربعاء مجازر إسرائيلية عدة في جباليا والنصيرات والشجاعية.

ومن بين إجمالي الشهداء 4324 طفلا و2823 امرأة، كما أصيب 26 ألفا و475 فلسطينيا جراء الحرب المستمرة لليوم الـ33 على التوالي.

وشهدت الساعات الأخيرة 27 مجزرة راح ضحيتها 241 شهيدا، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة.

وفي واحدة من أحدث المجازر، استشهد 18 فلسطينيا على الأقل جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة شحادة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

في غضون ذلك، تتداعى المنظومة الصحية بوتيرة متسارعة، حيث أشارت وزارة الصحة في أحدث إحصاءاتها الإجمالية إلى أن الاحتلال استهدف 120 مؤسسة صحية وأخرج 18 مستشفى و40 مركزا صحيا عن الخدمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود.





في السياق نفسه، قالت رئيسة المكتب الإعلامي لمنظمة أطباء بلا حدود إيناس أبو خلف، إن أكثر من 40% من المشافي في غزة توقفت عن الخدمة.

وطالبت، في مقابلة مع الجزيرة، بوقف إطلاق النار، كونه المخرج الوحيد من الأزمة الإنسانية في القطاع.

على الصعيد الإنساني أيضا، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، إن إسرائيل تشن حرب تجويع على سكان القطاع، لا تفرق فيها بين سكان الشمال والجنوب.

وحذر سلامة من أن بوادر أمراض سوء التغذية والجفاف بدأت تنتشر بين الأطفال في غزة.