قوات الاحتلال تنفذ اقتحامات في الضفة والقدس وتعتدي على حرم جامعة بيرزيت

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وطالت الاعتداءات جامعة بيرزيت، في حين ارتفع عدد المعتقلين إلى 2200 منذ بداية العدوان على غزة.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط في القدس المحتلة، كما شملت الاقتحامات بلدتي عناتا والعيسيوية في القدس المحتلة.

وفي الضفة، دهمت قوات الاحتلال مخيمي عقبة جبر وعين سلطان في محافظة أريحا، وشملت الاقتحامات أيضا كلا من بلدتي بيتا وتِل في محافظة نابلس لتنفيذ حملة اعتقالات.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن قوات الاحتلال اقتحمت حرم جامعة بيرزيت قرب رام الله بـ 6 آليات عسكرية بعد أن أجبر الأمن على فتح البوابة الغربية.

وفي مدينة الخليل اعتقل الجيش الإسرائيلي صحفيين، ليرتفع بذلك عدد الصحفيين المعتقلين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 24 صحفيا، في حين يبلغ العدد الإجمالي للصحفيين المعتقلين لدى إسرائيل 39 صحفيا.

وطالت حملة الاعتقالات عدة بلدات في محافظة الخليل، بينها بلدات دورا وخرسا وحلحول ومخيم العروب، كما اعتقل الجيش الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين في بيت لحم ورام الله وقلقيلية.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس يوميا حملات دهم واقتحامات للقرى والبلدات من جانب الجيش الإسرائيلي، يصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.​​​​​​​​​​​​​​

وأدت اعتداءات قوات الاحتلال إلى استشهاد 163 فلسطينيا من بدء الحرب على غزة، وفقا لبيان وزارة الصحة الفلسطينية أمس الثلاثاء، في حين سجلت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أكثر من 2200 حالة اعتقال خلال تلك الفترة.

ومنذ 33 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، أوقعت أكثر من 10 آلاف شهيد، بينهم 4237 طفلا و2719 سيدة، وأصاب نحو 26 ألفا.