غوتيريش: هناك خطأ واضح في العمليات العسكرية الإسرائيلية بغزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن هناك خطأ واضحا في العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تشنها قوات الاحتلال على غزة منذ أكثر من شهر.

وفي تصريحات بفعالية نظمتها وكالة رويترز اليوم الأربعاء، أضاف غوتيريش أن عدد المدنيين الكبير الذين قُتلوا في قطاع غزة، خاصة من الأطفال يشير إلى هذا الخطأ.

ووصف غوتيريش الوضع الإنساني في غزة بأنه كارثي، وأضاف أن من الضروري أن يكون هناك تدفق للمساعدات الإنسانية يلبي الاحتياجات الهائلة للسكان.

وأوضح الأمين العام أنه على مدى الأيام الثمانية عشر الماضية لم يدخل معبر رفح الحدودي من مصر سوى 630 شاحنة. وتريد الأمم المتحدة -أيضا- أن تتمكن من استخدام معبر كرم أبو سالم الحدودي الذي تسيطر عليه إسرائيل.

وقال غوتيريش "نجري مفاوضات مكثفة مع إسرائيل والولايات المتحدة ومصر، كي نضمن توافر مساعدات إنسانية فعالة لغزة.. حتى الآن هي قليلة جدا ومتأخرة جدا".

وأضاف أن 92 شخصا يعملون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) قُتلوا في غزة.

من جانب آخر شدد غوتيريش، على ضرورة إطلاق سراح الأشخاص الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بشكل "عاجل ودون قيد أو شرط"، وأشار إلى استمرار الاتصالات بهذا الشأن مع الدول المؤثرة؛ مثل: قطر.

وبينما أدان غوتيريش هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال "نحتاج إلى التمييز، بين حماس والشعب الفلسطيني".





مرحلة ما بعد الحرب

وحول ما يتعلق بما سيحدث في غزة بعد انتهاء القتال، أوضح غوتيريش أنه "يتعشم أن تتولى سلطة فلسطينية يعاد إحياؤها" السيطرة السياسية، وفق "أفضل سيناريو" برأيه.

وأقر بضرورة أن تكون هناك فترة انتقالية يُتفاوض عليها مع الفلسطينيين وإسرائيل.

ووصف الحديث عن قوة محتملة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة بأنه "سابق لأوانه"، قائلا، إن مثل هذه الخطوة لم تُناقش في المنظمة الدولية.

وردا على سؤال حول مدى إمكانية محاكمة المسؤولين في الصراع بتهم جرائم حرب، قال غوتيريش، "لا يمكننا التدخل في شؤون المحاكم".

وخلال الأسابيع الماضية وجه الأمين العام سلسلة انتقادات لإسرائيل بسبب عدوانها على غزة، ما أثار غضب تل أبيب التي طالبت باستقالته.

ولليوم الـ33 من الحرب على غزة، تكثف إسرائيل من غاراتها على قطاع غزة مستهدفة أحياء سكنية ومرافق حيوية ومستشفيات؛ ما أدى لاستشهاد أكثر من 10 آلاف و600 حتى الآن معظمهم من النساء والأطفال.

في حين تتصدى فصائل المقاومة لمحاولات جيش الاحتلال التوغل داخل القطاع، وأوقعت خسائر كبيرة في صفوفه تضاف إلى أكثر من 1400 قتيل إسرائيلي و240 أسيرا في عملية طوفان الأقصى التي بدأتها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.