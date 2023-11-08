قال مصدر بالحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، إن الموافقات الخاصة بتصدير أسلحة لإسرائيل هذا العام تضاعفت نحو 10 مرات مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى تعامل برلين مع طلبات تصدير هذه الأسلحة كأولوية منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة الشهر الماضي.

ووافقت الحكومة على تصدير معدات عسكرية بنحو 303 ملايين يورو (323 مليون دولار) إلى إسرائيل اعتبارا من الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني مقابل معدات عسكرية بقيمة 32 مليون يورو فقط العام الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية -التي نشرت هذه الأرقام أولا- تزود ألمانيا إسرائيل في المقام الأول بمكونات أنظمة الدفاع الجوي ومعدات الاتصالات. وجاءت الموافقة على تصاريح التصدير، خلال أيام المواجهة الجارية بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال المصدر "في أعقاب الهجوم الذي شنته (حركة المقاومة الإسلامية) "حماس" على إسرائيل أعطت الحكومة الاتحادية أولوية للموافقة على طلبات تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل".

وعلى الرغم من الزيادة في صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، فإنها تمثل حصة صغيرة من إجمالي صادرات ألمانيا من المعدات العسكرية والتي بلغت 8.76 مليارات يورو خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023.

وقبل أيام، قال روبرت هابيك نائب المستشار الألماني -في تسجيل مصور على منصة إكس (بالألمانية مع ترجمة للإنجليزية والعبرية والعربية)- إن علاقة بلاده مع إسرائيل خاصة، مذكرا بأن "أمن إسرائيل جزء من مبادئ سياسية، أو مصلحة وطنية".