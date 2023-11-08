زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب بحر باندا قبالة إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 7.1 درجات على سلم ريختر، بحر باندا قبالة شرق إندونيسيا على بعد أكثر من 300 كيلومتر من السواحل، وفق ما أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء اليوم الأربعاء.

وأوضح المعهد أن الزلزال الذي أعلن بداية أن قوته بلغت 6.9 درجات، وقع عند الساعة 11:53 بالتوقيت المحلي (04:53 بتوقيت غرينتش) على عمق 10 كيلومترات وعلى مسافة أكثر من 340 كيلومتر من أقرب نقطة على الساحل، ولم يصدر على إثره أي تحذير من موجات تسونامي.

وشعر سكان بلدة سامولاكي في جزر تانيمبار التابعة لإندونيسيا بهزة أرضية جراء الزلزال، وفق ما أفادت الوكالة المحلية للرصد الجوي والمناخي والجيوفيزيائي.

وقال لامبارت تاتانغ الذي يقطن في البلدة لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الهزة كانت قوية جدا. لكن الناس هنا لم يشعروا بالذعر. لقد اعتدنا الهزات". وأضاف الرجل البالغ 41 عاما أن تعامل السكان بهدوء مع الزلزال أتى "خصوصا بعدما علمنا بعدم صدور أي تحذير من تسونامي، لذا فالحياة عادية الآن".

وتتعرّض إندونيسيا لزلازل متكرّرة بسبب موقعها على "حزام النار"، وهو منطقة تنشط فيها الزلازل والبراكين في المحيط الهادي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات مقاطعة جاوة الغربية المكتظة بالسكان مما أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص.

وتسبب زلزال كبير قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية في 26 ديسمبر/كانون الأول 2004 بتسونامي في المحيط الهندي أدى إلى مقتل أكثر من 230 ألف شخص في دول عدة من بينها سريلانكا والهند وتايلند.